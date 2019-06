Wiemy już, w jakim składzie Polacy zagrają z Izraelem! Tym razem selekcjoner Jerzy Brzęczek od początku postawił na dwóch napastników - Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka.

Krzysztof Piątek znakomicie spisał się w roli dżokera przeciwko Macedonii Północnej i nie dał selekcjonerowi wyboru - przeciwko Izraelowi musiał rozpocząć mecz w duecie z Robertem Lewandowskim. Na ławce pozostaje nasza trzecia "strzelba" Arkadiusz Milik.

W porównaniu z poprzednim spotkaniem miejsce w składzie stracił Przemysław Frankowski, a na prawej pomocy zagra przesunięty ze środka Piotr Zieliński. Drugie skrzydło należy do Kamila Grosickiego, a za środek pomocy odpowiadać będą Grzegorz Krychowiak i Mateusz Klich. Co ciekawe, Zieliński nie jest nominalnym prawoskrzydłowym, ale na pozycji numer "10", rozgrywającego nie radził sobie dobrze w Skopje. Dopiero przesunięcie go na bok pomocy w drugiej połowie spowodowało, że Zieliński poczuł się swobodniej i znalazł przestrzeń do gry. Inna rzecz, że na tle najsłabszego w Macedonii Frankowskiego, trudno było wypaść słabiej.

W tej sytuacji Jerzy Brzęczek wyraźnie zaakcentował, że środek drugiej linii ma przede wszystkim ryglować Izraelczykom dostęp do bramki Łukasza Fabiańskiego, a tylko w nieznacznej części ma wspomagać ofensywę (głównie Klich). W walce o środek pola pomocników wspomagać będą zapewne na zmianę cofający się tam Lewandowski z Piątkiem.



Żadnej zmiany nie ma za to w bloku defensywnym, co oznacza, że jedyny nominalny lewy obrońca, a więc Maciej Rybus, rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. Miejsca na lewej obronie zajmie wobec tego Bartosz Bereszyński, a na prawej zagra Tomasz Kędziora.

Bez zaskoczeń w obsadzie środka obrony i bramki. Duet stoperów stworzą Jan Bednarek i Kamil Glik, a pod nieobecność Wojciecha Szczęsnego niekwestionowaną pozycję ma Łukasz Fabiański. Bramkarz West Ham United wystąpi dziś w kadrze po raz 50.





Skład Polaków na mecz z Izraelem:

Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński - Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Kamil Grosicki - Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski (kapitan).

