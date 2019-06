Bohater meczu w przerwie mógł zostać zmieniony, ale na szczęście do tego nie doszło. Co więcej, do jego poziomu dostosowało się też kilku innych zawodników i w efekcie Polska rozbiła Izrael 4-0. Oceniamy grę Polaków w tym meczu.

Łukasz Fabiański -4. Jeden chwyt na raty, jedno niecelne wybicie, reszta bez zarzutu.

Tomasz Kędziora -4 w końcu zaczął więcej dawać w ataku, czego efektem była asysta przy bramce Krzysztofa Piątka

Kamil Glik +4. Ostoja defensywy. W powietrzu nie do przeskoczenia, uspokajał nerwowo reagującego momentami Bednarka

Jan Bednarek -4. Fragmentami chaotyczny, ale w pierwszej połowie zablokował groźne uderzenie i nie dał się ograć w dryblingu.

Bartosz Bereszyński -3. Grywał w kadrze lepsze mecze. Z przodu niewidoczny, z tyłu zdarzały mu się wpadki

Piotr Zieliński +4. Od początku waleczny i chętny do gry kombinacyjnej. Do tego zaliczył piękną asystę długim podaniem do Grosickiego

Mateusz Klich -4. Zdarzały się mu pomyłki, ale też pojawiał się w miejscach, gdzie być właśnie powinien. Do tego zaprezentował taką siłę, że mógłby wystąpić w zawodach w przeciąganiu TIR-ów.

Grzegorz Krychowiak -3. Często hamulcowy akcji. Na obronę bardzo ładne podanie do Grosickiego w akcji, po której Polacy mieli rzut karny

Kamil Grosicki +4. W pierwszej połowie tylko szybko biegał i w przerwie mógł być nawet zmieniony. Na szczęście nie został, bo drugiej części wywalczył rzut karny i zdobył bramkę.

Krzysztof Piątek 4. Bardziej czekający na podanie, ale jak już je otrzymał, to wiedział, co z nim zrobić. Przydał się też w obronie.

Robert Lewandowski +4. Sporo się cofał. Momentami mniej widoczny, ale to jego świetne podanie napędziło akcję bramkową na 1-0.



Arkadiusz Milik -4. Bardzo mądre zagranie do Damiana Kądziora przy golu na 4-0. Ładnie wypatrzył też Lewandowskiego.

Damian Kądzior -4. W ważnym momencie noga mu nie zadrżała.

Jacek Góralski +3. Zaliczył dwa ładne odbiory piłki. Nieźle jak na kwadrans gry

Oceniał w Warszawie Piotr Jawor

