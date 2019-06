Napędzał całą ofensywę Polaków, a do tego zaliczył piękną asystę. Piotr Zieliński po meczu z Izraelem wolał jednak mówić o zespole niż o sobie. - Idziemy do przodu i rozwijamy się - podkreśla pomocnik reprezentacji Polski

Piotr Zieliński był królem drugiej linii. Tu w starciu z Omrim Benem Harushem.



- Cieszę się, że mecz wam się podobał. Izrael to mocna reprezentacja, ale zagraliśmy super. Pokazaliśmy klasę i wygraliśmy - uśmiechał się Zieliński do dziennikarzy.

Powodów do radości było kilka, bo oprócz zwycięstwa Zieliński być może w końcu znalazł swoje miejsce w reprezentacji. Selekcjoner Jerzy Brzęczek od początku meczu wystawił go nie jako rozgrywającego, ale na skrzydle i okazało się to strzałem w dziesiątkę.

- Na boku mam więcej swobody, dostaję więcej piłek. Mogę się obrócić i szukać rożnych rozwiązań. Zagrałem na tej pozycji pierwszy raz od pierwszej minuty i dobrze to wyglądało - przyznaje.

Do udanego występu Zieliński mógł też dopisać piękną asystę. Przy bramce na 3-0 doskonale przerzucił piłkę do Kamila Grosickiego, który pokonał bramkarza Izraelczyków.

- Kamil zrobił dobry ruch, do tego ma "gazicho". Dałem mu dobrą piłkę i dobrze, że tak to wykończył. Cieszę się, że to właśnie on strzelił, bo potrzebna była mu ta bramka - ocenia Zieliński.

Po meczu z Izraelem Polacy mają komplet 12 punktów. Poniedziałkowe spotkanie pokazało jeszcze jedną rzecz - że Robert Lewandowski może grać w jednym składzie z Krzysztofem Piątkiem.

- Do tego jest jeszcze Arek Milik, który wszedł i dobrze wykonał swoja robotę. Mamy trzech napastników, którzy dają nam bogactwo w ofensywie - uważa Zieliński.

- Idziemy do przodu i rozwijamy się. Mamy jeszcze dużo do zaoferowania. Kibice fantastycznie nas dziś wspierali, więc też chcieliśmy sprawić im wiele radości, by mieli fajne wakacje - dodaje.

Z Warszawy Piotr Jawor