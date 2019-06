- Fajnie, że zakończyliśmy ten sezon pewną wygraną i kilkoma bramkami. To jednak na pewno nie spowoduje, że pomyślimy, iż wszystko jest idealnie - mówi Robert Lewandowski, napastnik reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" pokonali w Warszawie Izrael 4-0 i umocnili się na prowadzeniu w tabeli grupy G eliminacji Euro 2020.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski po meczu z Izraelem (4-0). Wideo INTERIA.TV

Wygrana 4-0 z robi wrażenie.

Reklama

Robert Lewandowski: Zaczęliśmy grać prosto, czyli to, co potrafimy. Szybciej operowaliśmy piłką i wydaje mi się, że przede wszystkim z przodu było więcej zawodników, którzy dawali możliwość stworzenia sytuacji. Dobrze graliśmy pressingiem, choć nie było to jeszcze doskonałe. Zdecydowanie pokazaliśmy jednak, że chcemy wygrać.

Pomogła gra dwoma napastnikami?

- Przede wszystkim od tyłu lepiej zagraliśmy. Dla mnie rola pomocnika nie jest idealna, ale z wiem, że dobro drużyny jest ważniejsze. Też życzyłbym sobie więcej okazji do strzelenia gola, a tego ciągle nie ma, nie ma się co oszukiwać.

Powinniśmy trzymać się tej taktyki?

- Zależy jak na to patrzeć. Czy gramy dwoma napastnikami, czy napastnikiem i "dziesiątką", bo to jest różnica. Jak z przodu jest więcej zawodników, to lepiej się nam gra. Przeciwnik bardziej się wtedy cofa, bardziej kontroluje, gdzie stoi i jest więcej możliwości do gry.

- Izrael gra techniczną piłkę, a mu lubimy grać z takimi rywalami, bo wtedy jest więcej miejsca. Więcej problemów mamy, gdy przeciwnik gra siłowo... Przed meczem byłem spokojny, że po słabym spotkaniu z Macedonią, zagramy dobry mecz. Strzeliliśmy cztery bramki, mieliśmy sporo okazji, ale na pewno jest co jeszcze analizować. Dzięki prostej grze i automatyzmom nie szukamy tzw. kwadratowych jaj, tylko gramy to, co potrafimy. Nie ma co za dużo kombinować.

To był najlepszy mecz reprezentacji pod wodzą Jerzego Brzęczka?

- Nie, na pewno nie.

Dziś zagraliście w specjalnych koszulkach z okazji 100-lecia PZPN.

- Koszulki wyjątkowe, rocznica wyjątkowa i wynik chyba też wyjątkowy. Wszystko się zgrało idealnie i fajnie, że zakończyliśmy ten sezon pewną wygraną i kilkoma bramkami. To jednak na pewno nie spowoduje, że pomyślimy, iż wszystko jest idealnie. Zachowamy chłodne głowy, by szybko wywalczyć awans. Wtedy będzie idealnie.

Notował w Warszawie PJ

Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji Euro 2020