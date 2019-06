Reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii wygrała cztery spotkania bez straty gola w eliminacjach mistrzostw Europy. To nie jedyny rekord, jaki w poniedziałkowy wieczór pobili Polacy.

Poniedziałkowe zwycięstwo nad Izraelem odmieniło klimat wokół reprezentacji Polski. Wcześniej "Biało-Czerwoni" - mimo kompletu zwycięstw w eliminacjach bez straconego gola - byli krytykowani za mało efektowną grę. Na Stadionie Narodowym zobaczyliśmy zupełnie inną drużynę, która przekonującym zwycięstwem znów zachwyciła kibiców.

Efektowna gra zmieniła nastroje wśród fanów, ale bez wcześniejszych "brzydkich" zwycięstw Polacy nie byliby tak blisko awansu na Euro 2020. Orły prowadzą w tabeli z kompletem punktów, nad drugim Izraelem mając aż pięć punktów przewagi.

Cztery zwycięstwa bez straconego gola w eliminacjach ME - takiej serii Polacy nie mieli nigdy wcześniej. Znany statystyk piłkarski Wojciech Frączek naliczył jednak znacznie więcej rekordów pobitych przez Orłów wczorajszego wieczora. Polacy po raz pierwszy w historii wygrali dziesięć kolejnych meczów eliminacyjnych ME i MŚ, a spotkanie z Izraelem było już 12. kolejnym spotkaniem bez porażki w eliminacjach oraz finałach ME.



Na uwagę zasługuje nie tylko doskonała gra Polaków w defensywie, ale też ciekawa statystyka strzelecka. W meczach z Macedonią Północną i Izraelem "Biało-Czerwoni" oddali pięć celnych strzałów i zdobyli pięć bramek! Bramkarze rywali nie potrafili obronić żadnego z celnych uderzeń naszych piłkarzy.

Co ciekawe w obu meczach Polacy rzadziej utrzymywali się przy piłce, niż przeciwnicy, będąc przy futbolówce odpowiednio przez 49 i 48 proc. czasu. Skuteczność Polaków w obu przypadkach wyniosła 84 proc. (z Macedonią Północną - 343 celne podania na 410 prób, z Izraelem 327 na 388). To progres w porównaniu do marcowych spotkań, gdzie przeciwko Łotwie "Biało-Czerwoni" podawali ze skutecznością 83 proc. (463/561), a z Austrią tylko 74 proc. (!, 251/340).

Piłkarze Jurka Brzęczka znacznie poprawili też grę w pressingu. W trzech pierwszych meczach eliminacji UEFA naliczyła jedynie 10 odbiorów piłki w wykonaniu Polaków, tymczasem w samym meczu z Izraelem odbiorów było 11!

