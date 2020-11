- Nie tylko Robert Lewandowski był rozczarowany po ostatnim meczu, my także. Ale jego zachowanie było niefortunne. Tym bardziej, że jest kapitanem drużyny. Mogę to jednak zrozumieć, patrząc na przebieg tego spotkania – skomentował zachowanie kapitana kadry po porażce z Włochami selekcjoner Jerzy Brzęczek.

Selekcjoner Jerzy Brzęczek po raz kolejny znalazł się w środku burzy. Po fali krytyki za słaby styl jego drużyny i groteskową autobiografię przyszedł czas na największe podmuchy. Katastrofalny mecz z Włochami okazał się iskrą, która podpaliła gromadzącą się od dawna frustrację. Dziś dymisji trenera żądają niemal wszyscy. I w takich okolicznościach Brzęczek będzie musiał rozegrać mecz z Holandią w ramach Ligi Narodów.

- Jeśli chodzi o atmosferę, to nie mamy żadnego problemu. Jest wręcz przeciwnie. W wielu trudnych momentach, które przeszła ta reprezentacja pod moją wodzą, to właśnie atmosfera pozwalała podnieść się po słabych występach i krytyce - zapewnił Brzęczek i dodał, odnosząc się do informacji o rosnącej irytacji samych piłkarzy: - Nie chcę się odnosić do nieoficjalnych źródeł i tego, co ktoś chce komuś przekazać. Ja wiem, jaką wykonujemy pracę. Byłem piłkarzem, kapitanem, trenerem, a obecnie jestem selekcjonerem. I wiem jak wygląda to z punktu widzenia piłkarza. Jeśli ktoś przeżył szatnię ten wie, że po słabszym występie zawsze pojawiają się jakieś "zastanawiania się".



Brzęczek odniósł się także do wymownego, ośmiosekundowego milczenia Roberta Lewandowskiego, który w ten nietypowy sposób rozpoczął odpowiedź na pytanie dotyczące planu na mecz z Włochami.

- Po takich meczach, kiedy zawodnicy idą do wywiadów, pojawia się rozczarowanie. Nie tylko Robert, ale i my wszyscy byliśmy rozczarowani. Zachowanie Roberta było jednak niefortunne. Tym bardziej, że jest kapitanem. Mogę to jednak zrozumieć, patrząc na przebieg tego spotkania. Z drugiej strony Robert nie brał udziału w dwóch jednostkach treningowych, a na takim zgrupowaniu dwie jednostki to praktycznie pięćdziesiąt procent naszych treningów. Tak więc może dlatego miał takie odczucia. Ale na ten temat rozmawialiśmy, wyjaśniliśmy te kwestie i temat jest zamknięty - stwierdził Brzęczek.



Sporo czasu w trakcie przedmeczowego spotkania z mediami selekcjoner poświęcił krytyce, która spadła na niego w ostatnich dniach. Opiekun reprezentacji wyglądał na przybitego i dotkniętego ogólnokrajowym zwalnianiem go z posady. Brzęczek bronił się, tłumacząc, że cele, jakie postawił przed nim prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, zostały w pełni zrealizowane.

- Pod moją wodzą rozegraliśmy 23 spotkania. Z tych 23 mieliśmy tylko pięć meczów towarzyskich. Oprócz tego dziesięć meczów eliminacyjnych plus osiem meczów w Lidze Narodów. Nie ma czasu, abyśmy mogli dawać szansę młodym zawodnikom. Oni są więc sprawdzani w ciężkich meczach, tak jak we Włoszech. Z tych 23 gier przegraliśmy sześć razy: dwa razy z Włochami, raz z Holandią i raz z Portugalią. Myślę, że to jest top europejski, jeśli chodzi o reprezentacje. Musimy być więc realni w ocenie naszego potencjału, sytuacji, rozwoju, zmian, tego co się dzieje. I tego, co osiągnęliśmy, mając jednocześnie świadomość, że jeśli chodzi o styl nie jest to poziom, którego sobie życzymy. Pan prezes Boniek postawił przede mną trzy zadania. Awans na mistrzostwa Europy, o ile wiem, awansowaliśmy. Wprowadzenie młodych zawodników - z analizy ostatnich dziesięciu lat okazało się, że najwięcej młodych weszło za mojej kadencji. Po trzecie: mieliśmy utrzymać się w Lidze Narodów. Utrzymaliśmy się. Jadąc do Włoch wszyscy mieliśmy nadzieję, że zremisujemy i w środę powalczymy o pierwsze miejsce, ale to się nieudało. A to oznacza, że przed nami dużo ciężkiej pracy - powiedział selekcjoner.

Sebastian Staszewski, Interia