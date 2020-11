W przegranym 1-2 starciu Ligi Narodów z Holandią Kamil Grosicki zanotował swój 80. występ w kadrze narodowej, dzięki czemu dołączył do Klubu Wybitnego Reprezentanta.

W środowym meczu "Grosik" pojawił się na murawie w 75. minucie przy wyniku 1-0 dla Polaków. Zastąpił Przemysława Płachetę.



Niestety, 32-latek nie pomógł drużynie utrzymać korzystnego wyniku. Ostatecznie "Biało-Czerwoni" przegrali 1-2.



Mimo to Grosicki będzie zapewne z sentymentem wracał do tego spotkania. Zanotował w nim bowiem swój 80. mecz w barwach reprezentacji i dołączył do Klubu Wybitnego Reprezentanta.

Zawodnik West Bromwich Albion zadebiutował w kadrze narodowej 2 lutego 2008 roku. Leo Beenhakker wpuścił go wówczas na ostatnie 10 minut meczu towarzyskiego z Finlandią.



Od tamtej pory Grosicki zdobył dla reprezentacji 17 bramek i wciąż nie powiedział ostatniego słowa.



