Udany debiut w kadrze zaliczył Michał Karbownik. Polska wygrała z Finlandią 5-1, a 19-latek zaliczył asystę przy ostatniej bramce. - Spełniłem kolejne marzenie - powiedział po meczu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Finlandia 5-1. Michał Karbownik: Spełniłem kolejne marzenie (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Meczem z Finlandią Michał Karbownik debiutował w pierwszej reprezentacji. Wyszedł na lewej obronie, a w końcówce meczu został przesunięty na skrzydło.



Ten ruch był bardzo dobry, bo młody piłkarz zaliczył asystę. W 87. minucie dograł do niepilnowanego Arkadiusza Milika, który zdobył bramkę.



- Nie ma różnicy czy gram na lewej obronie, czy wyżej. Chciałem dać jak najwięcej - powiedział w rozmowie z Marcinem Feddkiem z Polsatu Sport.



- Staram się znajdować kogoś w polu karnym i asystować. Dziś się to udało - dodał.



Przyznał, że denerwował się debiutem w reprezentacji. Na boisku nie było tego widać i piłkarz spełnił swoje marzenie o grze z Orłem na piersi.



- Spelnilem kolejne marzenie, grając w kadrze. Stres był olbrzymi. Cieszę się, że sobie z nim poradziłem - przyznał.



Po sezonie Karbownik przejdzie z Legii Warszawa do Brighton & Hove Albion. Anglicy zapłacili za niego 5,5 mln euro. Do końca sezonu ma jednak pozostać w ekipie mistrza Polski.



19-latek przynał, że nie boi się nowych wyzwań. Bardzo chce sprawdzić się w Premier League.



- Najczęściej oglądam Premier League. To najwyższy poziom. Czeka nas dużo pracy - zakończył.



MP