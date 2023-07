Po raz trzeci w historii Polska zakwalifikowała się do finałów mistrzostw Europy do lat 19 i po raz pierwszy od 17 lat pojawiła się na tym turnieju. To znaczy, że obecni piłkarze trenera Marcina Brosza byli wtedy maleńkimi dziećmi. Wówczas na pamiętnym turnieju finałowym rozgrywanym w Poznaniu, Szamotułach, Wronkach, Grodzisku Wlkp. Swarzędzu i Pobiedziskach grali tacy piłkarze jak: Przemysław Tytoń, Dawid Janczyk (błysnął hat-trickiem w wygranym 4:1 meczu z Belgią), Jarosław Fojut, Artur Marciniak i inni zawodnicy, z których większość nie zrobiła większej lub żadnej kariery w dorosłej reprezentacji.