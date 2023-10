Szymon Włodarczyk zastąpi Lewandowskiego? Wielki transfer za rogiem

Przejście do Sturmu było decyzją całkowicie przemyślaną. Austriacki klub to fabryka napastników, którzy odchodzą za duże pieniądze. Według Volkera Sillego, austriackiego dziennikarza, sytuacja Włodarczyka jest bardzo klarowna. Nasz młody napastnik, który oczekuje na swoje pierwsze powołanie do dorosłej reprezentacji Polski, może spodziewać się, że zbyt długo miejsca w Sturmie na zagrzeje.

- Kibice szybko go polubili, bo trafił do siatki już w debiucie, co przypomniało historię Hojlunda. Siedem goli to świetny wynik i Szymon szybko wywalczył miejsce w składzie. W klubie są z niego bardzo zadowoleni, bo okazał się inteligentnym piłkarzem, który błyskawicznie odnalazł się w nowym środowisku - rozpoczął dziennikarz w rozmowie z Mateuszem Migą z "TVP Sport".