Polska czeka na hit z Portugalią, a tu takie słowa o Szczęsnym. Świderski wprost

Reprezentacja Polski powraca do zmagań w Lidze Narodów - już 12 października "Biało-Czerwoni" zmierzą się w ramach wspomnianych rozgrywek z Portugalią, a to nie będzie ich jedynie wyzwanie w najbliższym czasie. W czwartkowe popołudnie na spotkaniu z dziennikarzami stawił się m.in. Karol Świderski, na co dzień gracz amerykańskiego Charlotte FC. Napastnik podzielił się kilkoma refleksjami związanymi ze starciem przeciwko "Nawigatorom".