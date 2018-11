- Jesteśmy bardzo głodni zwycięstw, przede wszystkim na tym etapie, na którym jesteśmy. Wygrane dodają pewności siebie, drużynie łatwiej jest się scalić i poprawia się morale zespołu - powiedział obrońca reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński po porażce 0-1 z Czechami w towarzyskiej potyczce w Gdańsku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Bereszyński po porażce z Czechami. Wideo TV Interia

- Przed meczem bardzo mocno motywowaliśmy się w szatni, również w przerwie i myślę, że było to widać. Tworzyliśmy sytuacje, ale szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy i przegraliśmy spotkanie, bo myślę, że byliśmy w stanie spokojnie wygrać. Popełniony błąd w drugiej połowie zaważył na tym, że przegraliśmy to spotkanie, a Czesi mieli po przerwie jedną sytuację i strzelili nam gola - ocenił boczny obrońca kadry.

Reklama

Defensor zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach nie wszystko układało się po myśli reprezentacji Polski.



- Po pierwszym meczu z Włochami, który był bardzo dobry w defensywie i mieliśmy kilka dobrych kontr, chcieliśmy się do niego odnosić na kolejnych zgrupowaniach, ale później były problemy. Jednak też przeciwnicy, z którymi graliśmy, byli z najwyższej półki. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie, na którym jesteśmy, nie było nam łatwo grać z takimi rywalami - powiedział "Bereś".

Orzeł Brzęczka jest zdeterminowany, by we wtorek sprawić niespodziankę w meczu o punkty w Guimaraes.



- Został nam jeszcze jeden mecz z Portugalią i trzeba z niego wyciągnąć wszystko, co się da, żeby to zaprocentowało. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze mamy szansę na pierwszy koszyk w kontekście eliminacji do mistrzostw Europy, więc jest o co grać. Wiadomo, że teren będzie bardzo ciężki, ale kiedy, jak nie w takich meczach? Myślę, że ta drużyna jest w stanie coś takiego zrobić - zakończył Bereszyński.

Z Gdańska MiBi