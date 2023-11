Polska była faworytem grupy, ale "dotknął nas kryzys, który szybko nie minie"

- To Polska lub Czechy powinny awansować z pierwszego miejsca w grupie na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, a nie uważana powszechnie za "słabeusza" Albania - powiedział były kapitan tej reprezentacji Sulejman Demollari w rozmowie z PAP.

Pomocnik i kapitan reprezentacji Albanii, który rywalizował z "Biało-Czerwonymi" m.in. w meczach eliminacji MŚ 1986 i 1990, uważa, że głównym faworytem grupy E była "bez wątpienia Polska , choćby dlatego, że to reprezentacja Roberta Lewandowskiego ".

- Napastnik Barcelony to absolutna gwiazda światowego futbolu, której - niestety dla Polski - nie wyszły te eliminacje. Wprawdzie strzelał w nich gole, ale było ich mało i nie na wagę punktów, jak to się działo w przeszłości - powiedział Demollari.

Zdaniem byłego albańskiego piłkarza jedną z głównych przyczyn niepowodzenia Polaków był brak dobrych podań i niższa niż w poprzednich latach skuteczność "Lewego" , ale to nie był jedyny kłopot w naszym obozie.

- Innym problemem są zbyt częste rotacje na stanowisku selekcjonera reprezentacji. Jak stabilnie może grać kadra, w której co chwilę pojawia się nowy trener, zmieniają się zawodnicy oraz taktyka gry? - pytał retorycznie były zawodnik Dinama Tirana oraz Dinama Bukareszt w rozmowie z PAP.

Trzeba go przeczekać, pracując stale z jednym selekcjonerem i w miarę stałą grupą zawodników. Należy dać czas na powstania nowej drużyny, która scali się i na pewno będzie grać lepiej niż podczas kończących się eliminacji

El. ME 2024. Trwa walka o drugie miejsce w grupie E

Demollari odnotował, że choć przed rozpoczęciem kwalifikacji mało kto widział w reprezentacji jego ojczyzny faworyta grupy, to podopieczni trenera Sylvinho dowiedli, że w tej chwili są najsilniejszą ekipą w grupie E.

- Brazylijski szkoleniowiec wykonał ze swoją drużyną bardzo dobrą pracę. Nikt nie może powiedzieć, że nasz awans był szczęśliwy czy przypadkowy. Wręcz przeciwnie, jest on jak najbardziej zasłużony - podkreślił Demollari.

Przyznał co prawda, że o niespodziance można mówić w tym przypadku, ale zaznaczył, że zespół Sylvinho pokazał w eliminacjach równą, skuteczną grę, które poparły dobre wyszkolenie techniczne albańskich piłkarzy, z którego słyną nie od dziś .

W tym spotkaniu Šilhavy będzie musiał sobie radzić bez trzech graczy. Jakub Brabec , Vladimir Coufal i Jan Kuchta zostali usunięci dyscyplinarnie "ze skutkiem natychmiastowym" ze zgrupowania kadry, poinformowała w niedzielę czeska federacja. To kara za naruszenie "regulaminu wewnętrznego", a chodzi o spożywanie alkoholu.