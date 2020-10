Polska zremisowała z Bułgarią 1-1 i jej sytuacja w walce o awans na Euro U-21 bardzo się skomplikowała. Trener Czesław Michniewicz z kadrą młodzieżową pożegnał się w bardzo przeciętnym stylu. Następcę poznamy wkrótce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Jerzy Brzęczek o zbliżającym się meczu z Bośnią i Hercegowiną. Wideo INTERIA.TV



Reklama

Mecz eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy pomiędzy Polską i Bułgarią w Gdynia miał bardzo wysoką stawkę. Wygrany zachowywał szansę na awans do finałów kontynentalnego championatu, przegrany je tracił. Remis 1-1 sprawił, że jak popularnie się mówi: "nikt nie został zabity, ale jest dwóch rannych". Polacy zachowali drugie miejsce w tabeli, ale ich los zależy od ostatniego meczu i wyników w innych grupach.

W całym spotkaniu to bułgarscy goście sprawiali lepsze wrażenie, mieli więcej indywidualności. Polacy razili niedokładnością w środku pola. Najlepszy w naszych szeregach, Tymoteusz Puchacz nie brał jeńców pędząc lewą stroną, ale jego koledzy wyraźnie za nim nie nadążali. Tak było w 33. minucie, gdy Puchacz wbił piłkę w pole bramkowe, ale żaden z trzech zawodników w biało-czerwonym stroju nie kwapił się, by wbić piłkę do siatki.



Zobacz zapis relacji na żywo

Chwilę później, w 41. minucie było już 0-1. Zdrawko Dimitrow zabawił się z naszymi obrońcami niczym na podwórku. Holował piłkę, gdy wydawało się, że będzie strzelał znów przekładał futbolówkę na drugą kończynę, by wreszcie strzałem zza pola karnego pokonać Kamila Grabarę. Zasłużone prowadzenie gości wywołało ekstazę kilkunastu kibiców gości i okrzyki: "Bałgari junaki". Zdobywca bramki był najlepszy w szeregach gości, dziwne że zaczął mecz na ławce rezerwowych. Jedynie kontuzja Geogi Rusewa w siódmej minucie umożliwiła mu wejście na boisko. Przed meczem Trójmiasto obiegł alert ostrzegający mieszkańców przed bardzo silnym wiatrem, na boisku największy wiatr pod bramką polskiej drużyny robił właśnie ten zawodnik. Po przerwie Dimitrow wciąż był groźny, tylko kunszt naszego bramkarza Kamila Grabary zapobiegł stracie dalszych bramek.

W 66. minucie po stałym fragmencie gry w poprzeczkę trafił Patryk Klimala, a piłkę do opuszczonej przez golkipera bramki wbił jego były kolega klubowy z Jagiellonii, Bartosz Bida. 1-1! Wyrównanie padło w momencie, gdy nic na nie wskazywało, to goście byli stroną dominującą. Jeszcze raz okazało się, że piłka jest przewrotna, a młodzieżowa podwójnie nieobliczalna.

Po tym spotkaniu Polacy pozostali na drugim miejscu w grupie, Bułgarzy są o dwa punkty za nimi. Po zwycięstwie 4-1 z Łotwą awans do finałów Euro U-21 zapewniła sobie Rosja. W ostatnim meczu eliminacyjnym Młode Orły, 17 listopada podejmą Łotwę w Łodzi. Wkrótce okaże się kto poprowadzi Polaków w tym meczu. Mówi się, że faworytami jest dwóch szkoleniowców młodszych wiekowo reprezentacji - Jacek Magiera i Maciej Stolarczyk.

Maciej Słomiński, Gdynia

Polska - Bułgaria 1-1 (0-1).

Bramki: 0-1Dimitrow (41.), 1-1 Bida (66.).

Żółte kartki: Polska - Marcin Listkowski, Bartosz Bida; Bułgaria - Angel Ljaskow, Ilja Jurukow, Asen Czandarow.

Sędzia: Allard Lindhout (Holandia). Widzów: 500.

Zobacz raport meczowy

Euro U21 - eliminacje

2020-10-13 18:00 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Allard Lindhout 1 1 Polska U-21 Bułgaria U-21 Naumov Hristov Hristov Ivaylov Nikolaev Ivilin Stefanov Ivaylov Krastev Rusev Yurukov Grabara Fila Kiwior Piątkowski Puchacz Bogusz Kamiński Listkowski Slisz Klimala Rosołek SKŁADY Polska U-21 Bułgaria U-21 Kamil Grabara Daniel Naumov Karol Fila Andrea Hristov Jakub Piotr Kiwior Petko Hristov Kamil Piątkowski 86′ 86′ Valentin Ivaylov Antov Tymoteusz Puchacz Viktor Nikolaev Popov Mateusz Piotr Bogusz 86′ 86′ Dominik Ivilin Yankov 46′ 46′ Jakub Kamiński 69′ 69′ Angel Stefanov Lyaskov 17′ 17′ Marcin Listkowski 86′ 86′ Stanislav Ivaylov Ivanov Bartosz Slisz Kaloyan Krastev 83′ 83′ Patryk Klimala 7′ 7′ Georgi Rusev 61′ 61′ Maciej Rosołek 76′ 76′ 77′ 77′ Iliya Yurukov REZERWOWI Radosław Majecki Ivan Dyulgerov Maik Nawrocki Alex Petkov Przemysław Wiśniewski 7′ 7′ 41′ 41′ Zdravko Minchev Dimitrov 46′ 46′ 66′ 66′ 81′ 81′ Bartosz Bida 77′ 77′ Ilian Ilianov Iliev Tomasz Makowski Lachezar Kotev Daniel Scislak Ivaylo Naydenov 83′ 83′ Bartosz Białek 86′ 86′ 90′ 90′ Asen Rumenov Chandarov Dawid Kurminowski 86′ 86′ Martin Yankov Minchev 61′ 61′ Paweł Tomczyk 86′ 86′ Tonislav Yordanov Yordanov