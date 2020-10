Bez Grzegorza Krychowiaka, etatowego lidera drugiej linii, ale z Kamilem Grosickim i Robertem Lewandowskim od pierwszej minuty zagrają Polacy z Bośnią i Hercegowiną - do tej pewnej informacji dotarli dziennikarze Interii. Spotkanie o godz. 20.45, relacja tekstowa w Interii, transmisja telewizyjna w Polsat Sport.

Po meczach z Finlandią i Włochami naród domagał się głowy Grzegorza Krychowiaka i otrzymał ją na tacy. Pomocnik Lokomotivu Moskwa jest w słabszej formie, a podczas ostatniego meczu w Gdańsku mocno oberwało się mu się od kibiców.

W tej sytuacji selekcjoner Jerzy Brzęczek postanowił, że etatowy do tej pory reprezentant Polski środowe spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych, a w środku pola mają rządzić Jacek Góralski, Karol Linetty i Mateusz Klich. To oznacza, że pomocnik Leeds United znów otrzyma szansę gry na podobnej pozycji co w klubie, gdzie odpowiedzialny jest również za ofensywę.

To ustawienie może zmienić się w trakcie meczu, bo na ławce czeka świetnie spisujący się Jakub Moder. 21-letni pomocnik jest zmęczony po ostatnich spotkaniach, ale być może pojawi się w drugiej części meczu.

W spotkaniu z Włochami ogromną ochotę do dalszej gry zgłaszał Sebastian Walukiewicz, ale tym razem Brzęczek postawi na Jana Bednarka, który wystąpi u boku Kamila Glika. Małym zaskoczeniem jest wystawienie na boku obrony Arkadiusza Recy. Na zgrupowanie przyjechał on z lekką kontuzją, ale dziś będzie gotowy do gry. Miejsce po drugiej stronie boiska zajmie Bartosz Bereszyński, dla którego będzie trzecie spotkanie w ciągu tygodnia.

Za ofensywę odpowiedzialni będą na skrzydłach Kamil Grosicki i Kamil Jóźwiak, od pierwszej minuty wystąpi także Robert Lewandowski, który po meczu z Włochami miał lekko stłuczoną stopę. Badanie potwierdziły jednak, że kości nie zostały uszkodzone.

Skład Polski na mecz z Bośnią i Hercegowiną: Szczęsny - Reca, Bednarek, Glik, Bereszyński - Jóźwiak, Góralski, Linetty, Klich, Grosicki - Lewandowski.

MiBi, PJ