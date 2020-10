- Staramy się widzieć pozytywy, bo tylko w taki sposób można czegoś dokonać, a nie odbijać się od ściany do ściany i ulegać presji. Ta drużyna ma niesamowicie mocne fundamenty i żadne wichury nie chcą nas wytrącić - mówił po meczu Jerzy Brzęczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Bośnia 3-0. Jerzy Brzęczek: Jestem dumny z piłkarzy (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

- Bez względu, co się mówi i pisze o mnie, ja się nie zmieniam. Piłka uczy pokory, bardzo ważny jest też czas. Jestem dumny, że mam taką grupę ludzi, która jest gotowa na każdą burzę. Siła tej drużyny jest coraz większa i ostatnie trzy spotkania pokazały, że kierunek obrany trzy lata temu jest dobry i nadal nim podążamy - dodał.

Reklama

Polska dzięki wygranej z Bośnią i Hercegowiną została liderem grupy. O szansach na jej wygranie selekcjoner wydaje się jednak na razie nie myśleć.

- Przed nami jeszcze dwa mecze z trudnymi przeciwnikami, a teoretycznie możemy nawet spaść, więc dla nas każdy punkt będzie ważny - podkreśla Brzęczek.

Selekcjoner został również zapytany, czy środowe spotkanie było najlepszym w jego karierze.

- To był dobry mecz, ale nie najlepszy. Musimy wziąć pod uwagę uwarunkowania spotkania i fakt, że przeciwnik grał z jednym zawodnikiem mniej. Konsekwencja i dyscyplina sprawiły, że do przerwy prowadziliśmy 2-0 - podkreślał selekcjoner.

Ogólnie Brzęczek był jednak bardzo zadowolony ze zgrupowania, które właśnie się skończyło.

- Potrzebny jest nam czas, konsekwencja i cierpliwość. Konkurencja jest większa i to musi prowadzić do wzrostu jakości drużyny. Staramy się widzieć pozytywy, bo tylko w taki sposób można czegoś dokonać, a nie odbijać się od ściany do ściany i ulegać presji. Ta drużyna ma niesamowicie mocne fundamenty i żadne wichury nie chcą nas wytrącić - podkreśla.

Z Bośnią i Hercegowiną bardzo dobre spotkanie zagrali Mateusz Klich i Karol Linetty. Czy to oznacza, że miejsce w składzie może stracić Piotr Zieliński?

- Piotrek to genialny piłkarz i cieszę się, że w listopadzie będę mógł się z nim spotkać. Należy mu się szacunek, bo gra w czołowej lidze, jest podstawowym zawodnikiem i ma genialne umiejętności. Jestem pewien, że będziemy mieli z niego dużo radości.

Z Wrocławia PJ, MiBi

Liga Narodów - zobacz stan rywalizacji w polskiej grupie