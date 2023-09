Polska bez trenera, a ten termin zbliża się nieubłaganie. Rzecznik wyjaśnia

Do 24 września trzeba wysłać powołania do klubów w związku z następną turą meczów w eliminacjach Euro 2024. Tymczasem Polacy zostali bez selekcjonera, ponieważ w środę przestał nim być Fernando Santos. Cezary Kulesza, prezes PZPN-u, szuka nowego, a jak informował związek być może uda się całą sprawę załatwić w przyszłym tygodniu. Kandydatów ma być kilku i to nie tylko Polaków.