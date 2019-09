Pięć i pół roku bez porażki na Narodowym - "Biało-Czerwoni" zamienili swój stadion w prawdziwą twierdzę. Dziś stoją przed trudnym zadaniem, by podtrzymać dobrą passę i obronić się przed atakami reprezentacji Austrii na warszawskim obiekcie.

15 kolejnych spotkań bez porażki na stadionie PGE Narodowym - taką serię notuje reprezentacja Polski. Polacy są niepokonani w swojej twierdzy już od ponad pięciu lat - ostatnia porażka miała miejsce 5 marca 2014 roku w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją (0-1) na początku kadencji Adama Nawałki.

"Biało-Czerwoni" jeszcze dłużej pozostają niepokonani, jeśli liczyć tylko mecze o punkty. Jedyną porażkę w meczu o stawkę na PGE Narodowym Polacy ponieśli 22 marca 2013 r., a więc sześć i pół roku temu, w pamiętnym blamażu 1-3 z Ukrainą, gdy za sterami reprezentacji siedział jeszcze Waldemar Fornalik.

Zresztą, seria w meczach o punkty na Narodowym jest naprawdę imponująca. "Biało-Czerwoni" wygrali w Warszawie 10 ostatnich spotkań eliminacyjnych MŚ i ME! Wszystko zaczęło się od hat-tricka Roberta Lewandowskiego w ostatnich minutach meczu z Gruzją (4-0) w czerwcu 2015 roku. Później była m.in. wygrana z Irlandią 2-1, dająca nam awans na Euro 2016, komplet zwycięstw podczas el. MŚ 2018, a ostatnim akordem zwycięskiej passy było odprawienie z kwitkiem Łotyszów (2-0) oraz Izraelczyków (4-0), już za kadencji Jerzego Brzęczka. Czy jego piłkarze przedłużą serię dzisiaj? Wszystko pozostaje w ich nogach.



Stadion PGE Narodowy jest obecny w sercach naszych piłkarzy i kibiców również z innego powodu. To tutaj narodziła się drużyna Nawałki, gdy po raz pierwszy w historii nasi piłkarze pokonali Niemców 2-0, w październiku 2014 roku.

Wrześniowe falstarty i rehabilitacje

Czy porażka 0-2 ze Słowenią powinna martwić polskich kibiców? Jeśli chodzi o styl zespołu, z pewnością. Pocieszenia można jednak szukać w tym, że wciąż jesteśmy na czele grupy eliminacyjnej oraz patrząc na historię wrześniowych zmagań "Biało-Czerwonych".

Od 2012 roku Polacy niemal za każdym razem zaliczali falstart w jesiennych meczach eliminacji. Bilans pierwszych wrześniowych spotkań eliminacyjnych w ostatnich siedmiu latach to zaledwie jedno zwycięstwo (7-0 z Gibraltarem w 2014), trzy remisy oraz dwie porażki. Za każdym razem jednak Orły podnosiły się w niezłym stylu - sześć kolejnych jesiennych meczów to sześć wygranych! Przyjrzyjmy się bliżej tej - jakby nie patrzeć optymistycznej - tendencji przed meczem z Austrią:

2017: 1 września: 0-4 z Danią, 4 września: 3-0 z Kazachstanem w el. MŚ 2018,

2016: 4 września: 2-2 z Kazachstanem, 8 października 3-2 z Danią w el. MŚ 2018,

2015: 4 września: 1-3 z Niemcami, 7 września: 8-1 z Gibraltarem w el. Euro 2016,

2014: 7 września: 7-0 z Gibraltarem, 11 października: 2-0 z Niemcami w el. Euro 2016,

2013: 6 września: 1-1 z Czarnogórą, 10 września: 5-1 z San Marino w el. MŚ 2014,

2012: 7 września: 2-2 z Czarnogórą, 11 września: 2-0 z Mołdawią w el. MŚ 2014.

"Lewy" jak maszyna na Narodowym

Optymizmem nastraja też niebywała seria Roberta Lewandowskiego na stadionie PGE Narodowym. Przeciwko Słowenii "Lewy" nie zachwycił, ale jego forma na początku sezonu w Bayernie Monachium nakazuje sądzić, że słabszy mecz był jedynie wypadkiem przy pracy, a na naszego kapitana w spotkaniu z Austrią powinniśmy liczyć w ciemno.

Zresztą, Lewandowski może pochwalić się niebywałymi liczbami w polskiej twierdzy. Nie dość, że zdobywał bramki we wszystkich 12 ostatnich meczach na Narodowym (nie zagrał w 0-0 z Urugwajem), to w tym czasie strzelił ich aż... 21! To statystyka jak z kosmosu.



Bilans "Biało-Czerwonych" na stadionie Narodowym:

24 mecze - 15 zwycięstw, 7 remisów, 2 porażki.



Wszystkie mecze reprezentacji Polski na stadionie Narodowym:

0-0 z Portugalią w meczu towarzyskim (selekcjoner: Franciszek Smuda), 29.02.2012 r.,



1-1 z Grecją podczas Euro 2012 (Franciszek Smuda), 08.06.2012 r.,



1-1 z Rosją podczas Euro 2012 (Franciszek Smuda), 12.06.2012 r.,



1-0 z RPA w meczu towarzyskim (Waldemar Fornalik), 12.10.2012 r.,



1-1 z Anglią w el. MŚ 2014 (Waldemar Fornalik), 17.10.2012 r.,



1-3 z Ukrainą w el. MŚ 2014 (Waldemar Fornalik), 22.03.2013 r.,



5-0 z San Marino w el. MŚ 2014 (Waldemar Fornalik), 26.03.2013 r.,



1-1 z Czarnogórą w el. MŚ 2014 (Waldemar Fornalik), 06.09.2013 r.,



0-1 ze Szkocją w meczu towarzyskim (Adam Nawałka), 05.03.2014 r.,



2-0 z Niemcami w el. Euro 2016 (Adam Nawałka), 11.10.2014 r.,



2-2 ze Szkocją w el. Euro 2016 (Adam Nawałka), 14.10.2014 r.,



4-0 z Gruzją w el. Euro 2016 (Adam Nawałka), 13.06.2015 r.,



8-1 z Gibraltarem w el. Euro 2016 (Adam Nawałka), 07.09.2015 r.,



2-1 z Irlandią w el. Euro 2016 (Adam Nawałka), 11.10.2015 r.,



4-2 z Islandią w meczu towarzyskim (Adam Nawałka), 13.11.2015 r.,



3-2 z Danią w el. MŚ 2018 (Adam Nawałka), 08.10.2016 r.,



2-1 z Armenią w el. MŚ 2018 (Adam Nawałka), 11.10.2016 r.,



3-1 z Rumunią w el. MŚ 2018 (Adam Nawałka), 10.06.2017 r.,



3-0 z Kazachstanem w el. MŚ 2018 (Adam Nawałka), 04.09.2017 r.,



4-2 z Czarnogórą w el. MŚ 2018 (Adam Nawałka), 08.10.2017 r.,



0-0 z Urugwajem w meczu towarzyskim (Adam Nawałka), 10.11.2017 r.,



4-0 z Litwą w meczu towarzyskim (Adam Nawałka), 12.06.2018 r.,



2-0 z Łotwą w el. Euro 2020 (Jerzy Brzęczek), 24.03.2019 r.,



4-0 z Izraelem w el. Euro 2020 (Jerzy Brzęczek), 10.06.2019 r.

Wojciech Górski