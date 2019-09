Z Kamilem Glikiem, który wraca na środek obrony, Krystianem Bielikiem w drugiej linii oraz Dawidem Kownackim w ataku – tak reprezentacja Polski rozpocznie bardzo ważny mecz z Austrią w kwalifikacjach do Euro 2020. To trzy kluczowe zmiany dokonane przez selekcjonera Jerzego Brzęczka po piątkowej porażce ze Słowenią (0-2).

Roszady w składzie były nieuniknione. Po najsłabszym meczu w kwalifikacjach do Euro 2020, w słoweńskiej Lublanie, gdzie polska obrona spisała się zdecydowanie poniżej oczekiwań, powrót Kamila Glika do podstawowego składu był szczególnie wyczekiwany. Kapitan AS Monaco jest od dawna liderem reprezentacyjnej obrony.

Z nim w składzie polska kadra polska kadra nie tylko zdobyła komplet punktów w pierwszych czterech meczach kwalifikacyjnych na wiosnę, ale nie straciła w nich żadnego gola.

Glik zmagał się ostatnio z kontuzją mięśnia czworogłowego uda (miał także problemy ze stawem skokowym) po meczach ligowych we Francji, ale sztab reprezentacji postawił go na nogi. Miejsce w składzie stracił przez to Michał Pazdan.



Pojawienie się w podstawowej "11" Krystiana Bielika można uznać za małą niespodziankę. Zawodnik Derby County zadebiutował w kadrze Brzęczka w spotkaniu ze Słowenią, zmieniając słabo spisującego się Mateusza Klicha. Bielik, który ma za sobą dobry występ na ostatnich mistrzostwach Europy U-21 (gole z Włochami i z Belgią), gra w klubie normalnie na pozycji środkowego obrońcy, ale selekcjoner widzi go bardziej jako defensywnego pomocnika.

Dawid Kownacki zajął miejsce Krzysztofa Piątka, słabo spisującego się zarówno przeciwko Słowenii, jak i od początku tego sezonu w AC Milan. Przypomnijmy, że zawodnik Fortuny Dusseldorf - kapitan kadry U-21 - wskoczył już niespodziewanie do podstawowego składu na mundialu w Rosji w drugim spotkaniu przeciwko Kolumbii.



Zdjęcie Robert Lewandowski i selekcjoner Jerzy Brzęczek / Leszek Szymański / PAP

Poza tym, Jerzy Brzęczek postawił na zawodników, którzy wybiegli w Lublanie w pierwszym składzie. W bramce, zgodnie z zapowiedzią na najbliższe mecze, stanie Łukasz Fabiański, mimo dwóch puszczonych goli przeciwko Słowenii.

Początek meczu o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Kapitan Robert Lewandowski już po raz 108. wystąpi w drużynie narodowej i może zostać samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby meczów w reprezentacji. Stanie się tak, jeśli Jakub Błaszczykowski, który także ma za sobą 107 spotkań, nie wejdzie na boisko. Na razie jest rezerwowym.

Przypomnijmy, że Polacy po pięciu kolejkach eliminacji Euro 2020 są liderami grupy G z 12 punktami. Druga jest Austria - dziewięć, a za nią plasują się Słowenia i Izrael - po osiem. Te zespoły także o godz. 20.45 zmierzą się ze sobą w Lublanie.

Składy w meczu Polska - Austria

Polska: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Dawid Kownacki, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki - Robert Lewandowski.

Austria: Cican Stanković - Stefan Lainer, Aleksandar Dragović, Stefan Posch, Andreas Ulmer - Valentino Lazaro, Julian Baumgartlinger, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, David Alaba - Marko Arnautović.