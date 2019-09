- Było wiele walki, podobnie jak w meczu ze Słowenią. Tacy jesteśmy. Sport to zwycięstwa i porażki. Zdarza się tak, że gdzieś jedziemy, wygrywamy z Rosją i wszyscy mówią, że to niespodzianka. Czasem my dajemy taką niespodziankę innym - mówił Zbigniew Boniek po remisie Polski z Austrią 0-0 w eliminacjach Euro 2020.

W meczach ze Słowenią i Austrią Polska zdobyła tylko punkt, ale utrzymała prowadzenie w grupie G. Rywale jednak niebezpiecznie się zbliżyli.

- Na pewno nie były to nasze dwa najlepsze mecze, ale jesteśmy zadowoleni. Wielu Austriaków gra w Bundeslidze, to solidna drużyna. Bierzemy ten remis, tym bardziej, że Słowenia zremisowała 2-2 (Słowenia ostatecznie wygrała z Izraelem 3-2 - przyp. red.) - mówił na antenie TVP Sport Boniek, który nie zauważył, że Słoweńcy ostatecznie pokonali Izrael.

- Przed nami dwa mecze, w którymi będziemy faworytami, wygramy je i będziemy mogli powoli myśleć o Euro - żyje nadzieją prezes PZPN-u.

W meczu z Austrią od pierwszej minuty zadebiutował Krystian Bielik.

- Nie jestem od tego, by chwalić pojedynczych zawodników. Myślę, że każdy dał z siebie wszystko, nie jest łatwo grać z taką drużyną. Każdy Austriak reprezentuje pewien poziom i poziom wyszkolenia technicznego. W inteligencji boiskowej nasi rywale byli może trochę bardziej dojrzali. Ci, którzy weszli, dużo nam dali, wprowadzili trochę ognia, sporo biegali. Bierzemy ten remis i jedziemy dalej - powiedział Boniek.

- Niczym mnie Austria nie zaskoczyła. Jest to zespół solidny, który, można powiedzieć, posiada niemiecką kindersztubę. Piłkarze na co dzień grają w lidze niemieckiej albo austriackiej. Dobrze panują nad piłką, grają po obwodzie, stwarzali sytuacje i grali piłkę bardzo dojrzałą. Z kolei w naszym zespole po porażce w Słowenii wkradła się nerwowość. Za wszelką cenę chcieliśmy tego meczu nie przegrać. Nasza grupa nie jest taka słaba, jak się wielu wydaje. W piłkę potrafi grać prawie każdy - mówił Boniek w Polsacie Sport.



- Mamy światowej klasy bramkarzy oraz światowej klasy napastnika. Pozostali zawodnicy są normalnymi graczami, więc nie mamy takiego potencjału, by mówić, że możemy wygrać z każdym. My, żeby wygrać każdy mecz, musimy mieć dobrze dobraną taktyką, wybiegać go oraz grać z kontry. Są takie momenty jak ten. Reprezentacja gra raz na dwa miesiące, dlatego normalne jest, że są moment słabe i lepsze. Średnia wieku naszej drużyny musi się obniżyć. Cieszy, że dobrą zmianę dał Sebastian Szymański, który zaliczył obiecujący debiut - podkreślił.



- Czasami, jak są wpadki w sporcie, to potem trzeba kalkulować. Wiadomo, że gdybyśmy przegrali mecz, to wtedy zacząłby się kryzys, ale nadal jesteśmy liderem i to jest bardzo ważne. Wiemy, że droga na wielki turniej bywa wyboista, ale wierzę, że będziemy cieszyli się z awansu. Na tę chwilę dorobek punktowy nas satysfakcjonuje - podsumował szef PZPN-u.



