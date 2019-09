W meczu z Austrią piłkarska reprezentacja Polski, po raz piąty w eliminacjach Euro 2020, nie straciła bramki. Wydawać by się mogło, że do gry obrońców nie powinno być pretensji. Tak jednak nie jest. Po poniedziałkowym spotkaniu na Stadionie Narodowym Artur Wichniarek skrytykował grę Jana Bednarka.

Po sześciu seriach eliminacyjnych gier "Biało-Czerwoni" na koncie strat mają dwie bramki. Obie ekipa prowadzona przez Jerzego Brzęczka straciła na Stadionie Stożice w Lublanie w ostatni piątek, gdzie polegliśmy 0-2.



W pozostałych pięciu grach o punkty przeciwnicy nie byli nam w stanie wbić gola. Spośród wszystkich europejskich reprezentacji biorących udział w eliminacjach przyszłorocznych mistrzostw Europy, tylko Belgowie i Ukraińcy stracili mniej bramek, jedną, ale ci drudzy rozegrali o jedno spotkanie mniej niż Polska.

Nie znaczy to, że do uwag naszych defensorów nie ma zastrzeżeń. Za mecz z Austrią na wysokie oceny zasłużył Kamil Glik, którego powrót po kontuzji pomógł w lepszej grze nie tylko formacji obronnej, ale całego zespołu. Do jego partnera ze środka Jana Bednarka jest za to sporo zastrzeżeń. Po meczu w Warszawie mówił o nich piłkarski ekspert Polsatu i były reprezentant Polski Artur Wichniarek.

- Powrót do gry Kamila Glika, ostoi defensywy reprezentacji Polski dużo dał. Natomiast trzeba powiedzieć, że słabo i nerwowo z Austriakami zagrał Jan Bednarek. Jego wybijanie piłki na oślep nie predestynuje tego zawodnika do tego, żeby grać w pierwszej jedenastce reprezentacji Polski. Mówimy przecież o zawodniku, który gra w Premier League. Mierzy się z takimi graczami, jak Firmino, Salah, Mane, Aguero czyli zawodnikami o znacznie większej klasie, niż nasz poniedziałkowy rywal. W meczach w lidze angielskiej nie gra w ten sposób. To musi poprawić, bo nie możemy przecież w ten sposób tracić piłek w momencie, kiedy je odzyskujemy - mówi Wichniarek.

Oby w październikowych eliminacyjnych meczach z Łotwą na wyjeździe i kilka dni później z Macedonią Północną u siebie nasi znowu zagrali na zero z tyłu.

