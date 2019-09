- Jestem bardzo zadowolony z postawy mojej drużyny. Byliśmy długimi fragmentami zdecydowanie lepsi, dominowaliśmy - powiedział po bezbramkowym remisie z Polską Franco Foda, trener reprezentacji Austrii.

- Stworzyliśmy kilka bardzo dobrych okazji, zdecydowanie częściej utrzymywaliśmy się przy piłce. W zasadzie od pierwszej minuty kontrolowaliśmy przebieg gry, jedyne, czego zabrakło to gol, który mógł dać zwycięstwo - powiedział Foda.

Jego zdaniem, Polacy w zasadzie mieli tylko dwie sytuacje, w tym wspaniałą w pierwszej połowie, którą zmarnował Lewandowski. - A my chyba pięć. Skończyło się 0-0, remis u lidera tabeli nie jest zły, ale to na pewno kolejny wielki zastrzyk optymizmu. Jeśli zespół nadal będzie się tak rozwijał i prezentował, to zwycięstwa przyjdą i myślę, że uda się awansować do mistrzostw Europy - zakończył trener Austriaków.

Zdjęcie Trener reprezentacji Austrii Franco Foda (w głębi) i selekcjoner Jerzy Brzęczek / Leszek Szymański / PAP