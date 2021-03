- Każdy z nas przez większość sezonu gra co trzy dni - powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Andorą Grzegorz Krychowiak. Dodatkowo rzecznik PZPN potwierdził, że wszystkie dzisiejsze testy piłkarzy dały wynik negatywny. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 20.45.

Ważną informację przekazał też rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Najnowsze testy na koronawirusa wszystkich piłkarzy dały w całości wyniki negatywne.



- Każdy z nas przez większość sezonu gra co trzy dni. To nie jest żaden problem, żeby przygotować się do każdego spotkania. Byłby to brak szacunku, gdybyśmy przed bardzo ważnym jutrzejszym meczem myśleli o Anglii. Skupiamy się na Andorze. Każdy z nas będzie przygotowany do tego meczu - mówił Krychowiak na konferencji prasowej.



Co uważa o meczu w Budapeszcie?



- Przyszłość pokaże, czy ten punkt do dużo, czy nie. Jechaliśmy do Budapesztu po zwycięstwo. Pewien niesmak pozostał. W tym meczu mieliśmy bardzo dobre momenty, ale zbyt łatwo traciliśmy bramki. Kiedy strzela się trzy gole na wyjeździe i się nie wygrywa, świadczy to o tym, że powinniśmy zagrać lepiej w obronie. To nie kwestia tylko bramkarza i obrońców - stwierdził "Krycha".



- Nie ma mowy o myśleniu o Anglii. Skupiamy się na najbliższym spotkaniu. Każdy z nas jest gotowy, by wybiegać cały mecz - zapewnił.



Sebastian Staszewski z Interii zapytał Krychowiaka o krytykę pod jego adresem i ocenę meczu z Węgrami.

- Już się przyzwyczaiłem, że jak zagram gorzej, to trzeba Krychowiaka wyrzucić z kadry. Już się do tego przyzwyczaiłem. Nie jestem zadowolony z tamtego spotkania - odpowiedział.



Czy Krychowiak rozmawiał z zakażonymi Mateuszem Klichem i Łukaszem Skorupskim?



- Nie miałem okazji z nimi rozmawiać. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja. Jest to odbierane tak, jak kontuzja. Każdy z nas nosi maski, staramy się zachować rygor, żeby w razie choroby jednego zawodnika nie odpadło sześciu czy ośmiu. Sztab medyczny stara się nam pomagać - powiedział Krychowiak.



- Patrząc na to, jak trenujemy od początku zgrupowania, są to dwa treningi dziennie, trener stara się wdrożyć nam swoją filozofię. Wydaje mi się, że próbowanie nowych zawodników to trochę strata czasu. Powinniśmy kontynuować to, co zaczęliśmy. Każda minuta powinna być odpowiednio wykorzystana, także pod kątem Euro - stwierdził.



Polacy na inaugurację eliminacji do mundialu w 2022 roku zremisowali z Węgrami 2-2. Przed nimi jeszcze kolejne spotkania z Andorą i Anglią.

Z Andorą "Biało-Czerwoni" zmierzą się w niedzielę 28 marca o godzinie 20.45. Z kolei spotkanie z Anglią na Wembley zaplanowane jest na środę 31 marca, także na godzinę 21.