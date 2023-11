Polscy piłkarze złapani w knajpie. Kto stoi za ich pijaństwem? Sensacyjna teoria ujrzała światło dzienne

Co mogło sprawić, że czterej piłkarze polskiej kadry sposobiącej się do MŚ U-17 zdecydowało się na nocny rajd alkoholowy? Bezmyślność - to słowo pada w tym kontekście najczęściej. Nieco dalej idzie jednak Bogusław Kaczmarek, jeden z klasyków polskiej myśli szkoleniowej. Jego zdaniem, przyczyn skandalicznego zachowania młodzieńców należy szukać w pobliżu dorosłej reprezentacji Polski. Wspomina przy tym czerwcowy lot z Kiszyniowa do Warszawy.