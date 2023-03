Trudno pokusić się o stwierdzenie, że "Biało-Czerwoni" opanowali miasto. Co to, to nie. Ich obecność była jednak zauważalna. Zwłaszcza, że niektórzy zaznaczali ją głośnymi przyśpiewkami. Nie wszystkie nadają się do cytowania, jednakże wśród fanów czuć wiarę w zwycięstwo. A że polska kreatywność czasem nie zna granic, na ulicach można było spotkać nawet takich fanów, którzy z otwartego okna ogłaszali całemu miastu, kto będzie dziś górą na Fortuna Arenie.