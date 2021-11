Relacja nie odświeża się automatycznie, kliknij F5.

To będzie piąta i szósta seria gier. Dotychczas "Biało-Czerwone" we wrześniu zremisowały w Gdańsku z Belgijkami 1-1 oraz pokonały na wyjeździe 1-0 Armenię. Miesiąc później bezbramkowo zremisowały w Łodzi z Norwegią i wygrały w Tychach z Albanią 2-0. Zajmują drugie miejsce w grupie F, ze stratą dwóch punktów do Norwegii. Kosowo, które podejmuje nas w Prisztinie, jest piąte z czterema "oczkami".

Selekcjonerka Nina Patalon od pewnego czasu ma problem, bo nie może korzystać z usług bramkarki Katarzyny Kiedrzynek i napastniczki Ewy Pajor. W czwartek postawiła w ataku więc na debiutantkę Karolinę Gec (AZS UJ Kraków, wychowanka Bronowianki Kraków).

Polki były faworytkami, ale już w czwartej minucie musiały przełknąć gorzką pigułkę. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego celną "główką" popisała się Liridona Syla, dla której było to drugie trafienie w tych eliminacjach.



W 14. minucie "Biało-Czerwone" powinny wyrównać. Z prawej strony dośrodkowała Zofia Buszewska, a w polu karnym "główkowała" Gec, ale debiutantka w kadrze nie trafiła w bramkę. Trzy minuty później było już jednak 1-1. Tym razem z prawej strony dośrodkowała Natalia Padilla-Bidas, a Gec z bliska posłała piłkę do siatki.

MŚ 2023 zostaną rozegrane w Australii i Nowej Zelandii. Zwycięzcy grup awansują do nich bezpośrednio, a zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach. Dwa najlepsze zapewnią sobie awans, a trzecia będzie miała jeszcze szansę w interkontynentalnym turnieju barażowym z udziałem 10 ekip.

W turnieju finałowym wystąpią 32 drużyny, w tym dwaj gospodarze bez konieczności gry w kwalifikacjach.

Belgia - Polska w el. MŚ kobiet. Gdzie oglądać?

Mecz z Belgią zostanie rozegrany 30 listopada o godz. 20.30 w Heverlee. Transmisja w TVP Sport.

Kosowo - Polska 1-1 - mecz trwa



Bramki: 1-0 Syla (4.), 1-1 Gec (17.).



Zdjęcie Reprezentacja Polski kobiet, z piłką kapitanka Paulina Dudek / Łukasz Szeląg / East News