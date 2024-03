Polak zaczął strzelać gole, dostał powołanie. Nie wyklucza transferu

Do poniedziałkowego południa w hotelu w Warszawie było już kilkunastu piłkarzy, kolejni systematycznie dołączają. Zbiórka wyznaczona jest do godz. 15, ale nie będzie wtedy jeszcze kompletu.

Napastnik do Serie A wszedł z przytupem. 1 lipca 2018 roku został sprzedany z Cracovii do Genoi za 4,5 mln euro. Przez pół roku w nowym klubie zrobił prawdziwą furorę. Strzelił 13 goli w samej lidze i został kupiony przez Milan za 35 milionów euro. W nowym zespole dodał dziewięć bramek w Serie A, ale na tym praktycznie się skończyło.

Reprezentacja Polski. Krzysztof Piątek o tym, czego mu brakowało

Po roku Piątek odszedł do Herthy Berlin za 24 miliony euro. Tam jednak nie pokazywał tego, co jeszcze niedawno. Był więc wypożyczany, najpierw do Fiorentiny, następnie Salernitany, a w lipcu ubiegłego roku bez kwoty odstępnego przeszedł do Basaksehiru. W Turcji przez 10 kolejek nie mógł nic strzelić, ale w końcu w spotkaniu z Ankaragucu w listopadzie ubiegłego roku zdobył dwie bramki. Od tego czasu już 13-krotnie pokonał bramkarza rywali w lidze.