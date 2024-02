Polak uciszył słynny stadion. Później jego życie potoczyło się zaskakująco

Od początku było widać, że w miejscu raczej nie usiedzi. Nim polska piłka na dobre przekonała się o jego snajperskim instynkcie, Frankowski rok spędził w Japonii i pięć lat we Francji, z czego trzy w Strasburgu . Wtedy jednak nie spodziewał się, że kiedyś wróci do tego miasta, jednak już nie w krótkich spodenkach, ale w garniturze...

W reprezentacji Polski zagrał 22 razy i zdobył 10 goli, w tym w meczu przeciwko Anglii, gdy w 2005 r. uciszył słynne Old Trafford w Manchesterze (bramka na 1-1, ale Polacy ostatecznie przegrali 1-2). Nie wystąpił jednak w żadnym wielkim turnieju. Z kolei w polskiej Ekstraklasie zaliczył 302 spotkania, zdobył 169 bramek, a z Wisłą Kraków sięgnął po pięć mistrzostw Polski. To właśnie z ekipą z Reymonta świętował kapitalne chwile w międzynarodowej piłce, ale jeszcze szerzej drzwi do Europy otworzyli mu w Białymstoku.