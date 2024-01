Szymon Żurkowski po powrocie do Empoli regularnie błyszczy, a po ostatnim wyczynie w meczu z Monzą o Polaku zrobiło się głośno we włoskich mediach. I chociaż na razie trudno prognozować, czy 26-latek utrzyma formę w najbliższych miesiącach, to Zbigniew Boniek już widzi go w reprezentacji Polski. "Ja Szymonowi życzę, żeby jak najszybciej wrócił do polskiej reprezentacji, bo on ma naprawdę potencjał" - powiedział w "Prawdzie Futbolu".