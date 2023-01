Z zawodnikami z pola różnie bywa, ale polska szkoła bramkarska wciąż trzyma się mocno. Wojciech Szczęsny był jedną z gwiazd mistrzostw świata w Katarze, a Łukasz Skorupski gra "od dechy do dechy" w mocnej Serie A. Ich następcy nie zasypują gruszek w popiele i są gotowi ich nastąpić - to Kamil Grabara z FC Kopenhaga i Bartłomiej Drągowski ze Spezii . Tego ostatniego z mundialu wyeliminowała pechowa kontuzja. W bramkarskiej hierarchii czekają następni. Kacper Tobiasz z Legii Warszawa był z reprezentacją w Katarze, poza oficjalną listą zawodników, w charakterze treningowo-szkoleniowym.

Z Legii Warszawa wyruszył w świat również Radosław Majecki , o którego formie dochodzą bardzo pozytywne wieści z Belgii - golkiper jest wypożyczony z AS Monaco do Cercle Brugge .

Bramkarz Radosław Majecki jest bardzo chwalony w Belgii

Warto dodać, że Majecki jest na obecny sezon wypożyczony z francuskiego Monaco. Do zespołu występującego Ligue 1 trafił z Legii Warszawa za rekordową kwotę 7 mln euro, co wówczas było najdroższym transferem w historii Ekstraklasy. W drużynie z księstwa Majecki zaliczył osiem występów, w tym jeden w rozgrywkach ligowych, ligi francuskiej nie podbił, dlatego został wypożyczony do Belgii. Jak widać, było to słuszne posunięcie.