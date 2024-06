Myślałem, że Francja zagra lepsze spotkanie. Wiedziałem jednak, że Austria ma naprawdę dobrych piłkarzy. Zresztą pokazali to na boisku. Widać tutaj wielką pracę w akademiach Red Bulla. Mają znakomity skauting. Wygrywają wszystko w juniorach w Austrii. Tak naprawdę Austriacy mają na każdej pozycji wartościowych następców. Najlepiej świadczy o tym fakt, że mogli sobie pozwolić na to, by z Francją nie wyszedł w podstawowym składzie Marko Arnautovic. Trzeba przyznać, że w Austrii już na tym juniorskim poziomie gra jest bardzo agresywna. Jest dużo gry z pressingiem. To przynosi efekty.