Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła Interia, Tomasz Kaczmarek nie zostanie asystentem Fernando Santosa. Sceptyczny co do tej kandydatury był sam selekcjoner, który miał podjąć decyzję o niezatrudnieniu 38-letniego trenera. W poniedziałek z propozycji pracy w reprezentacji zrezygnował natomiast inny kandydat na asystenta Santosa, Łukasz Piszczek.