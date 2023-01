Polak mocno zaszedł Santosowi za skórę! Riposta była mocna

Maciej Żurawski, były napastnik reprezentacji Polski: - Tak do tego nie podchodziłem... Mamy w Polsce dobrych trenerów, ale dla mnie jedynym, który obecnie mógłby prowadzić reprezentację, jest Marek Papszun. Może w kadrze nie ma doświadczenia, ale przeszłość pokazuje, że tacy trenerzy z reprezentacją też sobie radzili. Z kolei z zagranicznych szkoleniowców moim faworytem był Roberto Martinez , ale szybko został selekcjonerem Portugalii , więc temat sam się zamknął.

- Nie mówiło się o nim wiele. Jasne, że to nazwisko się pojawiało, ale nie za często. Teraz jednak wydaje mi się, że to jeden z najlepszych kandydatów, przynajmniej biorąc pod uwagę CV. Ma doświadczenie i w klubach, i w reprezentacjach. Olbrzymie sukcesy z Portugalczykami, wielkie rozeznanie... Chyba nikogo lepszego nie mogliśmy się spodziewać.

- Gdy grałem w Larisie, Santos był trenerem PAOK-u Saloniki. Po jego przyjściu drużyna zajęła dziewiąte miejsce, ale nie prowadził jej od początku sezonu. Wtedy graliśmy z nimi u siebie. Przegrywaliśmy już 0-3, ale wygraliśmy 4-3, a ja zdobyłem dwie bramki. I wiesz co? To były moje jedyne bramki przeciwko PAOK-owi, bo już w drugim sezonie Santosa w PAOK-u nie daliśmy rady z nimi wygrać. To była jedna z drużyn, której bardzo trudno było strzelić bramkę.