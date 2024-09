Polak ma być odsunięty od składu. Jedna decyzja wywołała furię

Saga transferowa z Nicolą Zalewskim w roli głównej zdaje się być z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę coraz bardziej chaotyczna. Choć pierwotnie pojawiły się doniesienia, że piłkarz porozumiał się już z stambulskim Galatasaray, to później nastąpiła "poprawka" w myśl której miał on odrzucić ofertę "Lwów". To zaś - zdaniem mediów z Półwyspu Apenińskiego - miało wywołać wielkie niezadowolenie wśród zarządu AS Roma, który szykuje zdecydowany ruch w stosunku do zawodnika...