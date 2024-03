Polak doceniony przez UEFA. Kadrowicz Probierza w prestiżowym gronie

Choć po nieudanych eliminacjach wydawało się to scenariuszem nierealnym, Polacy pojadą ostatecznie na mistrzostwa Europy. Cardiff ponownie okazało się gościnne i przede wszystkim szczęśliwe dla biało-czerwonych. Na trafienia przyszło kibicom jednak poczekać dopiero aż do konkursu rzutów karnych .

Gol Polaka wyróżniony przez UEFA

I to właśnie trafienie Piotrowskiego z Estonią zostało nominowane do tytułu najpiękniejszego gola finałów baraży o Euro 2024.

Największe odkrycie Probierza?

Co prawda do Euro jeszcze sporo czasu, ale na ten moment wydaje się, że Piotrowski jest pewniakiem do wyjazdu do Niemiec. A tam może wypłynąć na naprawdę szerokie wody.