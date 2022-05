Polak błyszczy w Ameryce. Pokonał nową gwiazdę polskiej reprezentacji

Oprac.: Radosław Nawrot Reprezentacja

Patryk Klimala jest niezwykle skuteczny w meczach amerykańskiej ligi MLS. Wpisał się na listę strzelców w kolejnym meczu New York Red Bulls i to znowu z zespołem Chicago Fire! Wpakował piłkę do siatki Gabriela Sloniny, który ma dotrzeć na zgrupowanie polskiej kadry Czesława Michniewicza.

Zdjęcie Patryk Klimala w meczu New York Red Bulls / East News