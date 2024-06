Polak blisko rekordu, mecz z Austrią przełomem. Na Euro może pęknąć bariera

Tym samym podwójnie wielką wagę należy przypisać do kolejnej potyczki " Biało-Czerwonych " - ci już w piątek 21 czerwca zmierzą się z Austrią , która po porażce z Francuzami również jest pod sporą presją. Podczas potyczki na Olympiastadion w Berlinie może przy tym dojść do dziejowego zdarzenia w kwestii polskiej kadry.

Euro 2024. Jakub Kiwior z szansą na historyczne osiągnięcie podczas meczu Polska - Austria

Jak zwrócił bowiem uwagę Konrad Rybak, dziennikarz "Onet Przeglądu Sportowego", Jakub Kiwior stanie przed szansą wyrównania rekordu największej liczby kolejnych spotkań w reprezentacji rozpoczętych w wyjściowej jedenastce. Dotychczas najlepszy wynik należał niepodzielnie do Jana Urbana , który między 1987 a 1989 rokiem zaliczył nieprzerwanie 24 mecze "Orłów" będąc członkiem podstawowego składu.

Nie ma też przeciwwskazań ku temu, by Kiwior również pod tym względem przeskoczył obecnego trenera Górnika Zabrze już podczas Euro, bowiem przed Polakami, prócz starcia z Austrią, jeszcze przynajmniej jedna rywalizacja. Gracz Arsenalu tymczasem cieszy się niezachwianym zaufaniem selekcjonera Probierza i jeśli nie przydarzy mu się jakiś uraz, to pozostanie on w gronie pewniaków trenera jeśli mowa o występach od pierwszego gwizdka.