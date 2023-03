Polacy zostali zaskoczeni. Sytuacja może być bardzo nieciekawa

Po porażce z Czechami polscy kibice co najmniej dwa razy mogli przeżyć szok. Pierwszy - oglądając, jak bezradni są polscy piłkarze w starciu z niżej notowanym rywalem; drugi - gdy rzucili okiem na tabelę. W grupie E Polacy wylądowali bowiem na ostatnim miejscu, za Mołdawią oraz Wyspami Owczymi , a nawet Albanią , która... nie rozegrała jeszcze meczu (sytuację w grupach eliminacyjnych można zobaczyć TUTAJ ).

Trudno spodziewać się, żeby Polacy nie wyprzedzili Mołdawii i Wysp Owczych, ale w przypadku Albanii sprawa już nie jest tak oczywista, dlatego dzisiejszy mecz urasta do dużo większej rangi niż mogło się to wydawać przed spotkaniem z Czechami.

Bezpośredni awans do mistrzostw Europy zapewniony mają drużyny z pierwszego i drugiego miejsca w grupie, więc można założyć, iż sprawa rozegra się właśnie między Polakami , Czechami a Albańczykami .

W razie remisu lub porażki w dzisiejszym spotkaniu, piłkarze Fernando Santosa na półmetku rywalizacji między najmocniejszymi zespołami naszej grupy, będą mieli zero lub jeden punkt, zamiast zakładanych czterech lub sześciu (Polacy są najwyżej sklasyfikowanym zespołem w grupie E), a do tego wyjazd na trudny teren do Albanii, gdzie w 2021 r. wyrwali wygraną dopiero w końcówce, po bramce Karola Świderskiego.