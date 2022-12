IFFHS to założona w niemieckim Lipsku w 1984 roku organizacja zajmująca się badaniem dziejów futbolu, która prowadzi również różnego rodzaju rankingi "najlepszych z najlepszych" - zawodników, szkoleniowców czy arbitrów. Stowarzyszenie rokrocznie przyznaje wyróżnienia dla prawdziwych asów w swoich kategoriach - i nie inaczej jest też tym razem.

Federacja od paru dni udostępnia kolejne listy nominowanych - i dla polskich sympatyków piłki nożnej bardzo krzepiąca powinna być informacja, że wśród pretendentów do nagród znalazło się całkiem sporo naszych rodaków, a niektórych z nich można uznać wręcz za jednych z faworytów.

Lewandowski, Szczęsny, Marciniak... Polacy zachwycili w 2022 roku

Najlepszym zawodnikiem roku 2022 ma szansę zostać oczywiście Robert Lewandowski - po doskonałym zwieńczeniu swojej przygody z Bayernem Monachium i świetnym wejściu do zespołu FC Barcelona "Lewy" bez wątpienia może może uznać ostatnich 12 miesięcy za naprawdę udane w swoim wykonaniu. Będzie on jednak musiał wygrać m.in. z Benzemą, Messim , Modriciem czy Mbappe.

Jego reprezentacyjny kolega, Wojciech Szczęsny , być może zostanie najlepszym bramkarzem - szansa na to bez wątpienia zwiększyła się po ostatnich mistrzostwach świata, w czasie których "Szczena" dokonywał prawdziwych cudów między słupkami bramki "Biało-Czerwonych". Rywale? Courtois, Neuer , Livaković, Martinez... i wielu więcej.

To jednak nie wszystko, bo wśród kandydatów do nagrody dla najlepszego młodego gracza mamy aż dwóch przedstawicieli - Nicolę Zalewskiego, który pod wodzą Jose Mourinho "rozkwitł" w szeregach AS Roma oraz Jakuba Kamińskiego, który z marszu sprawdził się w VfL Wolfsburg po opuszczeniu Lecha Poznań. Obaj będą rywalizować chociażby z Gvardiolem, Bellinghamem, Gavim czy Pedrim.