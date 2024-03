"Nastał dzień dzisiejszy" - jak mawiał klasyk. Po koszmarnych eliminacjach reprezentacja Polski stoi przed ostatnią, by wywalczyć awans na Euro 2024. Zadanie jest proste, wystarczy tylko - i aż - wygrać z Walią.

Mecz Polska - Walia. Przeraźliwe gwizdy przywitały reprezentację Polski na stadionie