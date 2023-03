Polacy w czołówce topowej ligi. Czy Santos będzie dawał im częściej szanse?

W dziejach Serie A bywały takie momenty, kiedy po włoskich boiskach biegał np. tylko jeden Polak - tak było chociażby na przełomie XX i XXI wieku kiedy naszym "rodzynkiem" był Marek Koźmiński w Brescii. Po tamtym okresie - jak można by rzec - nie pozostał już ślad.

Drągowski i Skorupski wyróżniają się w Serie A. Wspaniała statystyka

Co więcej Drągowski - z 93 udanymi interwencjami - jest tutaj liderem, wyprzedzając m.in. Lorenzo Montipo z Hellasu Werona. Wypada więc zadać pytanie - czy w obliczu takich danych nowy selekcjoner polskiej kadry postanowi częściej korzystać z któregoś z wymienionych bramkarzy?

Sprawa nie jest oczywiście taka prosta - poza czołówką klasyfikacji związanej z udanymi obronami jest co prawda Wojciech Szczęsny, ale - po pierwsze - "Szczena" jest absolutnie pewny swojej pozycji między słupkami bramki wciąż mocnego Juventusu i rozgrywa dla "Starej Damy" regularnie po 90 minut, a po drugie bilans bramkowy "Bianconerich" wygląda tak czy inaczej zdecydowanie lepiej (+23) niż w przypadku "Orzełków" (-20) czy "Rossoblu" (-3).

Ta kwestia jest oczywiście bardziej złożona - bo nawet golkiper w najlepszej formie nie jest w stanie walczyć o kolejne czyste konta, jeśli np. koledzy z obrony narażają go na bardzo częste ataki rywali na bramkę. Warto też dodać, że Skorupski... może wypaść z łask Santosa po jednym ze swoich ostatnich wywiadów , w którym poruszył sprawę tzw. afery premiowej.

Reprezentacja Polski chce zapomnieć o Czechach. Kolejny sprawdzian w meczu z Albanią

Portugalczyk niemniej o obsadę pozycji numer jeden może być całkowicie spokojny. Co do reszty wyjściowej jedenastki - nie będzie to takie proste, zwłaszcza patrząc na ostatnie fale kontuzji. Tymczasem po wyraźnej porażce z Czechami na otwarcie eliminacji Euro 2024 nie ma miejsca na kolejne potknięcia...