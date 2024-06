Polacy skrzywdzeni? Probierz postawił sprawę jasno. Nie ma wątpliwości

Przed wyjazdem do Berlina plan reprezentacji Polski był prosty. Zakładał on pokonanie Austrii, co dawałoby nam sporą szansę na wyjście z grupy. Niestety, mecz w stolicy Niemiec kompletnie nie potoczył się po naszej myśli. Rywale szybko, bo już w dziewiątej minucie objęli prowadzenie po trafieniu Gernota Traunera. Później do wyrównania doprowadził Krzysztof Piątek, ale po zmianie stron rywale przechylili szalę na swoją korzyść.

