Polacy przegrali z klubem. Ten gol obrósł legendą. Cristiano Ronaldo może się schować

Połowa lat 80. XX wieku. W Polsce kryzys, widać było także w branży odzieżowej. Reprezentacyjni piłkarze bez cienia żenady prezentowali się w mediach w trykotach kadry Szwecji (Ryszard Tarasiewicz), Turcji (Włodzimierz Smolarek) czy Interu Mediolan (Dariusz Dziekanowski). Ciekawe, czy w ramach rewanżu Tanju Colak przechadzał się z orłem na piersi, a "Kalle" Rummenigge z "czarną elką" na sercu?

Polska była wtedy mocna w piłkę nożną. Awansowaliśmy właśnie na czwarte kolejne mistrzostwa świata, a w losowaniu meksykańskiego turnieju byliśmy rozstawieni jako obrońcy trzeciej pozycji z Hiszpanii. I świeżo towarzysko pokonaliśmy urzędujących mistrzów świata. Akurat rok 1985 nie był najlepszy dla biało-czerwonych. Eksperci z "Piłki Nożnej" klasyfikowali naszą reprezentację na 11. miejscu na starym kontynencie. Reklama

Polskie zimowe przygotowania do mundialu trwały sześć (!) tygodni ciurkiem i zostały podzielone na trzy etapy: na początek biegi w śniegu po pas w Wiśle, potem Italia, na koniec skok przez ocean do Argentyny i Urugwaju.

Po takim ładowaniu akumulatorów jaką wykonali w Wiśle, chciałoby się wszystkich piłkarzy zabrać w tournée. Było to jednak niemożliwe. Z dalszych przygotowań wykluczeni zostali i do Włoch nie pojechali: Janusz Jojko, Henryk Bolesta, Marek Biegun, Andrzej Rudy i Dariusz Wdowczyk.

Włochy

12-tysięczne, położone 200 km na północ od Rzymu, kameralne Camerino przyjęło Polaków sympatycznie, - na każdy trening przychodziło po 300 miejscowych kibiców. Na najpoważniejszy sprawdzian z Pisą trzeba było jechać 250 km, ale nikt nie marudził, gdy na magnetowidzie oglądano ligowy mecz graczy spod Krzywej Wieży z Juventusem. Klubowy autokar Pisy, marki Mercedes, zrobił na naszych kadrowiczach ogromne wrażenie. Jadąc na mecz nasza ekipa widziała zalane pola i łąki. Dawno w Italii nie było tak mokrego stycznia. W najpoważniejszym sprawdzianie na ziemi włoskiej Polacy wygrali 2-0 z Pisą po bramkach Dziekanowskiego i Tarasiewicza. Po meczu odwiedzili cmentarz żołnierzy polskich w Loretto. Reklama

W Italii już wszyscy stęsknieni byli za domami, ale wiedzieli że droga do Meksyku prowadzi przez Amerykę Południową. Polacy, oprócz dwóch meczów towarzyskich, mieli wziąć udział w turnieju Copa de Oro. W tych zawodach w Mar del Plata stawkę uzupełniały topowe argentyńskie drużyny klubowe - River Plate i Boca Juniors. Z dzisiejszej perspektywy szkoda, że właściwie nie ma meczów reprezentacyjno-klubowych. Do Polski musiał wrócić Ryszard Komornicki - sprawy rodzinne. Kontuzjowani Andrzej Pałasz i Marek Ostrowski dochodzili do zdrowia.

Boca Juniors

Ekipa po locie na trasie Piza - Rzym - Rio de Janeiro, nasza ekipa wylądowała w boskim Buenos Aires, skąd udała się do hotelu "Provincial", który pięć lat wcześniej gościł zespół "Queen". Argentyna przywitała Polaków wysoką temperaturą (26 stopni) i pełnią lata. A propos tej pory roku, w prasie Grzegorz Lato mówił, że: "meksykański klimat przeraża tylko słabych". Wiedział co mówił, dwa lata grał w tamtejszym Atlante.

Dariusz Dziekanowski Najlepszy na boisku w zwycięskim meczu z włoskimi mistrzami świata i dobrą formę przeniósł na nowy rok. Strzelił zwycięską bramkę w meczu z Boca Juniors, mimo że pojawił się na boisku dopiero w 40. minucie spotkania. "Przegląd Sportowy" nie mógł się doczekać zdjęcia z La Platy, więc na okładkę dał "Dziekana" jak strzela Grekom w Zabrzu. Reklama

River Plate

River Plate było wtedy niesamowicie silną drużyną, mistrzem Argentyny i liderem rozgrywek, z 11-punktową przewagą nad resztą stawki. Przed meczem z Polską wygrało pięć ostatnich spotkań ligowych, pokonując między innymi Argentinos Juniors 5-4. Trener River Hector "Bambino" Veira potraktował mecz z Polakami bardzo poważnie, wystawiając najmocniejszy skład. Mecz, mimo jego towarzyskiego charakteru, w żadnym przypadku takiego nie przypominał.

Zajrzyjmy do dziennika Antoniego Piechniczka publikowanego na łamach "Sportu":

(...) Rozpoczęło się niezbyt pomyślnie dla naszego zespołu. W 37 minucie były internacjonał Norberto Alonso (na mundialu 1978 nosił numer "1" na koszulce - przyp. red.) zdecydował się na strzał z ok. 30 metrów i piłka ku naszemu zaskoczeniu znalazła drogę do siatki. Kazimierski przepuścił piłkę pod ręką. Całe szczęście, że to w sumie tylko sparing. Jacek powinien z tego wydarzenia wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. Na wyrównującą bramkę przyszło nam czekać do 48. minuty, kiedy to Dziekanowski strzałem z rzutu wolnego zaskoczył bramkarza River. Po bramkach Francescolego i Dziekanowskiego (53. min z karnego) zrobiło się wkrótce 2-2 i rozpoczęły się prawdziwe emocje. Trzeciego gola dla naszych barw zdobył w 67. minucie Wójcicki, czwartego - pięć minut później - zdobył Buncol. Objęcie prowadzenia 4-2 było efektem bardzo dobrej gry polskiego zespołu. Absolutnie nic nie zapowiadało tego, że w ciągu zaledwie kilkunastu minut jakie pozostały do końca meczu, może przytrafić się nam coś złego. Tym bardziej, że piłkarze River Plate przegrywając 2-4 jakby uznali klasę rywala i pogodzili się z porażką. A jednak...". Reklama

Potem zaczęły się dziać rzeczy, które liczący się dziennik "El Grafico" nazwał "hymnem na cześć futbolu" i "najlepszym spotkaniem jakie widziano w Argentynie w okresie 10 lat". A przecież osiem lat wcześniej "Albiceleste" zdobyli mistrzostwo świata.

Cztery minuty po bramce Buncola arbiter usunął z boiska Kazimierza Przybysia. Po powrocie do kraju pytano obrońcę Widzewa o wykluczenie, a ten utrzymywał, że kartkę dostał...za niewinność.

- Po starciu z Enzo Francescolim zostałem uderzony przez niego ręką w twarz. Rywal w teatralnym stylu przewrócił się, a mnie arbiter kazał zejść z boiska.

Minutę później miejscowy sędzia Abel Gnecco wyrzucił z boiska Andrzeja Zgutczyńskiego i Jorge Borelliego. Agencje podawały, że były to decyzje co najmniej kontrowersyjne i wypaczyły wynik spotkania.

Kluczowym piłkarzem przy odwróceniu losów spotkania, prócz urugwajskiego "Księcia" Enzo Francescolego, był debiutujący w River Ramon Centurion (przyszedł z Boca). Tuż po wejściu rozpoczął akcję bramkową na 4-3, rozegrał piłkę z Hectorem Enrique, ten odegrał do Francescolego, który lewą nogą uderzył w samo okienko bramki Wandzika. Chwilę później przy rzucie rożnym Centurion uprzedził polskiego bramkarza i głową zdobył bramkę na 4-4. Reklama

Sędzia przedłużył mecz, aż do momentu gdy River zdobyło zwycięską bramkę, padła ona w 92. minucie po strzale Francescolego. Piłkę na pole karne z prawej strony wrzucał Alonso, Oscar Ruggeri dograł ją głową do stojącego na dziesiątym metrze, tyłem do bramki, Urugwajczyka. Enzo Francescoli przyjął piłkę na klatkę i popisał fenomenalną przewrotką. Uderzona z ogromną siłą futbolówka poszybowała wprost do polskiej bramki. Przewrotka to po hiszpańsku "chilena". Po tej bramce gracze River cieszyli się jakby zdobyli mistrzostwo świata.

Reklama Enzo Francescoli strzela gola przewrotką w meczu z Reprezentacją Polski (rok 1986). Wideo / YouTube / Youtube

Leszka Szuty, polskiego fana River Plate, nie było jeszcze na świecie, ale słyszał o tym meczu bardzo wiele:

- To spotkanie posiada legendarny status w Argentynie. Diego Simeone, zapytany na jednej z konferencji prasowych o bramkę Cristiano Ronaldo zdobytą przewrotką w meczu Realu z Juve, odparł: Widziałeś bramkę Francescolego z Polską? Obejrzyj, a potem porozmawiamy.

W turnieju Copa de Oro zwyciężyli piłkarze River Plate, po wygranej 1-0 z Boca. Arbiter znowu pokazał ich rywalom dwie czerwone kartki. Reklama

River Plate - Polska 5-4 (1-0)

Bramki: Alonso 37, Francescoli 51, 83, 88, Centurion 87 - Dziekanowski 48, 55k, Wójcicki 67, Buncol 72

River Plate: Pumpido; Gordillo (Villazan 85), Borelli, Ruggeri, Montenegro; Enrique, Gallego, Alonso; Amuchastegui (Karabin 89), Francescoli, Alfaro (Centurion 77). Trener: H.Veira.

Polska: Kazimierski; (Wandzik 46); Pawlak, Wójcicki, Przybyś, Matysik; Urban, Tarasiewicz, Buncol; Baran, Dziekanowski (Waleszczyk 85), Okoński (Zgutczyński 46). Trener: A.Piechniczek.

Sędzia: A. Gnecco (Argentyna).

Czerwone kartki: Borelli 77; Przybyś 76, Wójcicki 77.