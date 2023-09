Polacy przegrali w Albanii. Lewandowski mówi o błędach i resecie

- Zdajemy sobie sprawę, że zawiedliśmy, ja też nie dałem rady, mogę posypać głowę popiołem, bo nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Staraliśmy się, chcieliśmy, ale to była bezsilność. Emocje są teraz silne, zdajemy sobie sprawę, ze zawiedliśmy kibiców i za to możemy ich przeprosić. To boli, a my to przeżywamy najmocniej, bo my na tym boisku nie daliśmy rady i to będzie nam parę nocy siedzieć w głowach - przyznał Lewandowski.