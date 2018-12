Reprezentacja Polski zagra w grupie G eliminacji Euro 2020, a jej rywalami w drodze do finałów mistrzostw Starego Kontynentu będą Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia oraz Łotwa. W niedzielę w Dublinie Biało-Czerwoni poznali rywali, z którymi od marca walczyć będzie o jedno z dwóch czołowych miejsc premiowanych awansem. Pierwsze starcie już w marcu.

Polska kadra, dzięki wysokiej pozycji w rankingu UEFA, była losowana z pierwszego koszyka, czyli w gronie faworytów. W najwyższym koszyku, oprócz Polski, znalazły się: Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja oraz zwycięzcy grup najwyższej dywizji Ligi Narodów: Anglia, Holandia, Portugalia i Szwajcaria. Wiadomo, było że na te zespoły biało-czerwoni nie trafią. Trudnych rywali w koszykach drugim, trzecim i czwartym jednak nie brakowało, ale możemy śmiało powiedzieć, że los był łaskawy dla kadry Jerzego Brzęczka.

Podział na koszyki:





Koszyk finalistów Ligi Narodów (trafią do grup A-D): Szwajcaria, Portugalia, Holandia, Anglia

Koszyk 1 (grupy E-J): Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Polska

Koszyk 2: Niemcy, Islandia, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Dania, Szwecja, Rosja, Austria, Walia, Czechy

Koszyk 3: Słowacja, Turcja, Irlandia, Irlandia Płn., Szkocja, Norwegia, Serbia, Finlandia, Bułgaria, Izrael

Koszyk 4: Węgry, Rumunia, Grecja, Albania, Czarnogóra, Cypr, Estonia, Słowenia, Litwa, Gruzja

Koszyk 5: Macedonia, Kosowo, Białoruś, Luksemburg, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Gibraltar, Wyspy Owcze

Koszyk 6: Łotwa, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino



W drodze na Euro 2020 nasz zespół czekają starcia ze średniakami europejskiej piłki, nie będziemy grać z żadną drużyną, która w ostatnich dużych turniejach zanotowała godny uwagi wynik. Austria od lat nie potrafi nawiązać walki z najlepszymi na Starym Kontynencie, Izrael jest średniakiem i regularnie przegrywa eliminacje do dużych imprez. W kratkę gra Słowenia, która groźna jest głównie na swoim terenie. Kryzys trawi kadrę Macedonii, a Łotysze od lat należą do kopciuszków i o sukcesach mogą tylko marzyć.



Drużyna Jerzego Brzęczka w eliminacjach Euro 2020 będzie faworytem grupy G. Jak będą wyglądać eliminacje?

Reprezentacje 55 członków UEFA utworzyły łącznie 10 grup - pięć po pięć drużyn i pięć po sześć zespołów. Turniej finałowy (12 czerwca - 12 lipca 2020) odbędzie się w 12 miastach na całym kontynencie. To oznacza, że tym razem nie ma gospodarza, który byłby zwolniony z eliminacji.



Faza grupowa kwalifikacji rozpocznie się w marcu i potrwa do listopada 2019 roku. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego, a pozostałych czterech uczestników wyłonią baraże, zaplanowane na marzec 2020 roku. Wezmą w nich udział najlepsze drużyny z poszczególnych dywizji Ligi Narodów, które nie zakwalifikowały się do mistrzostw Europy w tradycyjnych kwalifikacjach.



Eliminacje Euro 2020:



Grupa A

Anglia



Czechy



Bułgaria



Czarnogóra



Kosowo







Grupa B

Portugalia



Ukraina



Serbia



Litwa



Luksemburg







Grupa C

Holandia



Niemcy



Irlandia Północna



Estonia



Białoruś







Grupa D

Szwajcaria



Dania



Irlandia



Gruzja



Gibraltar





Grupa E

Chorwacja



Walia



Słowacja



Węgry



Azerbejdżan







Grupa F

Hiszpania



Szwecja



Norwegia



Rumunia



Wyspy Owcze



Malta







Grupa G

Polska



Austria



Izrael



Słowenia



Macedonia



Łotwa







Grupa H

Francja

Islandia

Turcja

Albania

Mołdawia

Andora







Grupa I

Belgia

Rosja



Szkocja



Cypr



Kazachstan



San Marino









Grupa J

Włochy



Bośnia i Hercegowina



Finlandia



Grecja



Armenia



Liechtenstein