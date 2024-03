Polacy nie wierzyli własnym oczom. Padła kwota, a selekcjoner stracił hamulce

Jacek Gmoch objął reprezentację Polski w 1976 roku. Został następcą legendarnego Kazimierza Górskiego , który stwierdził, że jego misja w narodowych barwach została zakończona i nie da rady wykrzesać ze swoich podopiecznych niczego więcej. Gmoch miał wprowadzić powiew świeżości i ponownie natchnąć zawodników. Znacznie różnił się od poprzednika - cechowało go naukowe podejście do futbolu, zdaniem niektórych - wyprzedzające epokę.

Nowy selekcjoner dostał jasne zadanie - miał przygotować drużynę do mundialu w 1978 roku. Dostał na to dwa lata i duży kredyt zaufania. Od razu zaczął eksperymentować: wprowadził do zespołu nowe nazwiska, z niektórych ogranych rezygnował. Kombinował z taktyką, podejściem do meczów. Inaczej wyglądały też relacje międzyludzkie w reprezentacji pod jego rządami. - Jacek ogólnie był kontaktowy. Zwłaszcza dla młodszych starał się być trenerem-kolegą. Miał inne podejście niż reszta selekcjonerów - mówił na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" ówczesny kadrowicz Władysław Żmuda .

Reprezentacja Polski: Jacek Gmoch podjął się nietypowego wyzwania

Przed wyjazdem na mistrzostwa świata do Argentyny nasza kadra odbyła zgrupowanie w Rembertowie. Jako bazę wybrano... jednostkę wojskową . Piłkarze mieszkali więc w pokojach przeznaczonych na co dzień dla kadry oficerskiej. - Spokój, ale nuda jak diabli. Gmoch stawał na głowie, żeby zapewnić nam jakieś rozrywki - wspominał na łamach "Faktu" Grzegorz Lato .

- Poszedł zakład o pięć tysięcy złotych, że trener nie da rady. Ale jako że zamknięci w koszarach nie mieliśmy gotówki, Zbyszek Boniek zdjął z palca złoty sygnet i dał go selekcjonerowi w zastaw. Gmoch, trzeba mu to przyznać, trzymał się dzielnie. Choć na zmianę - to czerwieniał, to bladł jak ściana, to zawzięcie przeżuwał ślimaka. W końcu nie wytrzymał i wszystko zwrócił. "Zakład przerwany, zakład przegrany. Trener płaci!" - krzyknął Deyna, a my mu głośno wtórowaliśmy - opowiadał Lato.