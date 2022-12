Polacy najlepsi w Katarze. Kibice byli bezkonkurencyjni

- To był najtrudniejszy mecz tych zawodów - mówi nam Karim Madani, kapitan naszej reprezentacji, znany z wieloletniej gry w reprezentacji Polski beach soccera . Polski zawodnik niepotrzebnie jest skromny, ten mecz zakończył się wygraną Biało-Czerwonych 4-0, tak samo jak dwa kolejne - półfinał to 6-0 z Japonią , wreszcie finał i gładkie 4-0 z Serbią . Złoci medaliści otrzymali cenne trofeum z rąk Cafu i Ronalda de Boera , byłych świetnych piłkarzy.

- To fantastyczne uczucie zdobyć ten puchar - powiedział jeden z naszych reprezentantów, Adrian Dałek, wieloletni zawodnik trójmiejskich klubów w futbolu 11-osobowym, grał m.in. w Ogniwie Sopot, Lechii Gdańsk, Jaguarze Gdańsk, Bałtyku Gdynia, a ostatnio w Stoczniowcu Gdańsk. - Świetny turniej, a Katar jest świetnym miejscem do odwiedzenia. Mimo, że był to turniej kibiców, stał na bardzo wysokim poziomie, tym większa radość, że my okazaliśmy się najlepsi.