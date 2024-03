Polacy na gorącym terenie. To nie będzie zwykły mecz. "Łatwo o podkręcenie atmosfery"

- Zabrakło mi jednej ważnej rzeczy. Nie sprawdziliśmy, jak zespół pracuje w obronie, bo nie mieliśmy jak. Niestety, Estonia to był rywal o dwie, trzy klasy słabszy i nawet nie próbował za bardzo atakować. Było za mało momentów, by przekonać się, jak czujemy się w obronie. Nie mogliśmy się cofnąć i spróbować kontrataku. Byliśmy zmuszeni do ataku pozycyjnego i właściwie nie było okazji sprawdzić, jak reagujemy w fazach przejściowych. Straciliśmy jednak bramkę i to też jest sygnał, że trzeba to mocno przeanalizować. Z Walią na pewno dużo częściej będziemy przechodzić z obrony do ataku i z ataku do obrony. To są niezwykle ważne momenty. To może pokazać, gdzie mamy mankamenty. Oby rywal ich nie wykorzystał.

