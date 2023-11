Polacy na celowniku. Probierz "chochołem", Lewandowski... trudno uwierzyć

Losowanie grup eliminacji Euro 2024 wydawało się swego czasu dla reprezentacji Polski wielkim prezentem od losu - nawet wedle różnych matematycznych algorytmów wychodziło na to, że Polacy mają blisko stuprocentową szansę na awans ME po rywalizacji z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi.

Piłka nożna jak zwykle jednak pokazała, że to, co na papierze, nijak nie musi znaleźć swego odzwierciedlenia w rzeczywistości. "Biało-Czerwoni" w grupie E koniec końców zajęli trzecie miejsce, a to oznacza, że jak na razie jedyne, na co mogą liczyć, to baraże. Ten fakt nie umknął chociażby... katalońskiemu dziennikowi "Sport".

Jan Bednarek: Głosy krytyki zawsze będą, ale musimy być silni / Polsat Sport / Polsat Sport

Robert Lewandowski "wyróżniony". Jedyny piłkarz Barcelony, którego to spotkało

W artykule autorstwa Ivana San Antonio punktem wyjścia była, co nie powinno dziwić, postać Roberta Lewandowskiego, a więc kapitana Polaków i jednocześnie jednego z kluczowych graczy w FC Barcelona. Co nieco zadziwiające, "Lewy" - jak wskazano - okazał się jedynym graczem "Blaugrany", który wraz ze swoją kadrą jeszcze nie wywalczył sobie udziału w czempionacie "Starego Kontynentu". Sprawę tę domknęli już chociażby Felix i Cancelo (Portugalia), Kounde (Francja) i Christensen (Dania), nie mówiąc już o grupie Hiszpanów czy "gospodarzach turnieju" - ter Stegenie i Gundoganie.

Lewandowskiemu nie jest łatwo przewodzić polskiej drużynie, która nie przeżywa najlepszego okresu. PZPN wydaje się być zagubiony, jeśli mowa o trenerze ~ czytamy dalej.

Michał Probierz "ze słomy". "Nie znalazł klucza"

W materiale przypomniano bowiem bardzo krótki epizod Fernando Santosa u steru zespołu i podkreślono, że nowy selekcjoner, Michał Probierz, choć nabył już sporo doświadczenia, to nigdy wcześniej nie pracował "na aż tak wysokim poziomie". Dodatkowo przytoczono, że część kibiców z niezadowoleniem przyjęła jego zatrudnienie sądząc, że wszystko to było jedynie efektem jego wcześniejszej znajomości z Cezarym Kuleszą.

W "Sporcie" można przeczytać, ze dla wielu Probierz to "el hombre de paja", co można przetłumaczyć jako "chochoł" lub też po prostu "człowiek ze słomy". Ten interesujący idiom oznacza zaś, że jest mowa o personie sterowanej z góry, kimś zależnym od osoby wyżej postawionej.

Rzeczywistość jest taka, że nowy trener nie znalazł klucza, by stworzyć solidny zespół złożony z doświadczonych zawodników, takich jak Lewandowski i Zieliński i z młodszych piłkarzy, takich jak Kiwior i Zalewski ~ skwitowano.

El. Euro 2024. Reprezentacja Polski pozna niebawem pełną ścieżkę barażową

Reprezentacja Polski pierwszy mecz barażowy rozegra 21 marca, a jeśli powiedzie się jej w starciu z Estonią, to 26 marca zmierzy się w finale ścieżki A z Walią lub drużyną, która pokona "Smoki" - a jaka to będzie kadra przekonamy się podczas losowania, które odbędzie się 23 listopada. Na relację na żywo z tego zdarzenia zapraszamy do Interii Sport.

Robert Lewandowski to jeden z nominowanych w plebiscycie Interii "As Sportu 2023". Poznaj wszystkich nominowanych i wybierz swoich ulubieńców - do kolejnej fazy przejdzie tylko najlepsza szesnastka!

As Sportu / INTERIA.PL / interia "As Sportu 2023". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Krzysztof Chmielewski (pływanie) Tomasz Fornal (siatkówka) Eryk Goczał (rajdy samochodowe) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Marcin Janusz (siatkówka) Łukasz Kaczmarek (siatkówka) Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka – biegi) Adrianna Kąkol, Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto (kajakarstwo) Renata Knapik-Miazga, Magdalena Pawłowska, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Ewa Trzebińska (szpada) Aleksandra Król (snowboard) Dawid Kubacki (skoki narciarskie) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Oskar Kwiatkowski (snowboard) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Wilfredo Leon (siatkówka) Adrian Meronk (golf) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka – rzut młotem) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka – biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Kamil Stoch (skoki narciarskie) Magdalena Stysiak (siatkówka) Adrianna Sułek (lekkoatletyka – pięciobój) Ewa Swoboda (lekkoatletyka – biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Aleksander Śliwka (siatkówka) Iga Świątek (tenis) Joanna Wołosz (siatkówka) Paweł Zatorski (siatkówka) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Piotr Żyła (skoki narciarskie) Zagłosuj

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Jose Breton / AFP

Robert Lewandowski / Janek Skarżyński / AFP