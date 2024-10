Polacy na autostradzie do Euro. Kolejna demolka, zaczęło się od samobója

Reprezentanci Polski do lat 19 idą jak burza w eliminacjach do nadchodzących mistrzostw Europy w swojej kategorii wiekowej. Zawodnicy Wojciecha Kobeszki po rozbiciu Malty 6:0, w sobotni wieczór również na własnym terenie nie dali absolutnie żadnych szans Gibraltarowi. Rywale „Biało-Czerwonych” tylko raz skierowali piłkę do siatki. Z tego trafienia nie będą jednak dumni, bo chodziło o gol samobójczy. "Orły" mają już pewny awans do dalszej fazy zmagań. Z taką formą przepustka na Euro to tylko kwestia czasu.